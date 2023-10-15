Минздрав Палестины сообщил о 2,4 тыс. погибших в Газе

В результате бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибло 2,4 тыс. человек, еще 9,2 тыс. жителей региона пострадали. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав Палестины.

«По меньшей мере 2450 палестинцев были убиты в результате израильских обстрелов и авиаударов в секторе Газа. Число раненых достигло 9200», — говорится в сообщении.

Между тем издание приводит данные канцелярии премьер-министра Израиля, согласно которым с начала нового витка палестино-израильского кризиса в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян.

«Более 1400 человек были убиты, более 120 израильтян были похищены ХАМАС», — сообщила журналистам пресс-секретарь канцелярии Таль Генрих.

По последним данным, число получивших ранения израильтян составляет 3,3 тыс.

Ранее в этот день в палестинском минздраве заявили, что спасателям в Газе не хватает оборудования для извлечения тел погибших от ударов Израиля по анклаву Палестины. Отмечалось, что разложение тел погибших представляет собой угрозу окружающей среде и здоровью населения региона.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.