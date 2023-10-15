«Известия» показали военную технику Израиля на границе с сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собрала ударную группировку на границе с сектором Газа. Кадрами с места 15 октября делится корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Всё готово к началу наземной операции. Техника стоит очень плотно. Судя по всему, ответного огня со стороны боевиков ХАМАС здесь никто не боится», — сообщил он.

На небольшом отдалении друг от друга расположены танки, боевые машины пехоты и топливозаправщики. Трушнин отметил, что в ЦАХАЛ, по всей видимости, считают, что точности ракет ХАМАС не хватит, чтобы попасть по расположенной технике.

Ранее в этот день пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Также израильская армия сообщила о начале нанесения широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Американский журналист Сеймур Херш 14 октября заявил, что Израиль планирует «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него. По его словам, после того, как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.