Армия Израиля анонсировала широкомасштабное наступление в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Об этом 14 октября сообщил пресс-секретарь вооруженных сил страны Даниэль Агари.

«Батальоны и солдаты израильской армии развернуты по всей стране и готовы повысить готовность к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию», — сказал он.

Он напомнил, что в последние дни ЦАХАЛ восстановила контроль над населенными пунктами и военными постами страны, эвакуировала раненых и захватила оружие боевиков ХАМАС. По словам Агари, израильские военные в ходе предстоящего наступления будут опираться на призванных резервистов и укомплектованную материально-техническую базу.

Также в субботу ЦАХАЛ сообщила о начале нанесения широкомасштабных ударов по террористическим объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Подробности о целях не раскрывались.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.