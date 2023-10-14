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Число погибших в результате ударов по сектору Газа достигло 2215 человек

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Число погибших в результате ударов по сектору Газа достигло 2215 человек. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает минздрав Палестины на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Еще 8714 палестинцев, в том числе 2450 детей и 1536 женщин, получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадавших — до более чем 7,6 тыс. человек.

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Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения.

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