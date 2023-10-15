Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции

Командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) были допущены к полетам Военно-воздушных сил (ВВС) над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции Израиля. Об этом 15 октября сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, военные с боевых вертолетов показали старшим офицерам районы, в которых ожидается ввод сухопутных войск.

Накануне, 14 октября, пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны, в секторе Газа погибли более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. были ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.