Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

Путин заявил о последствиях в случае проведения наземной операции Израиля

Путин: использование Израилем тяжелой техники в Газе чревато серьезными последствиями
0
Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проведение наземной операции Израилем в секторе Газа и использование тяжелой техники в жилых районах может привести к серьезным последствиям для обеих сторон конфликта. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», — сказал Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

Глава государства подчеркнул, что без подобного вооружения проводить такую операцию еще более сложно. По его словам, самой главной целью сейчас является остановить кровопролитие, так как потери среди мирного населения будут огромными.

Путин заверил, что Россия готова к координации усилий для прекращения огня с конструктивно настроенными союзниками.

Давить на Газу: к чему приведет наземная операция Израиля против ХАМАС
И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Полномасштабная наземная операция Израиля в секторе Газа еще не началась. Однако израильские власти заявили о ее подготовке. Так, 9 октября было принято решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

12 октября экс-глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Алекс Янгер рассказал, что руководство палестинского движения ХАМАС провоцирует Израиль на проведение наземной операции в секторе Газа, которая может стать провалом для израильских властей. Он отметил, что военного решения возникшей проблемы не существует.

13 октября экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметил, что Израиль может надолго застрять в секторе Газа, если начнет в нем наземную операцию против боевиков ХАМАС. По ее мнению, такие действия могут спровоцировать эскалацию конфликта, в результате чего откроется еще один или два фронта.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023