Путин заявил о последствиях в случае проведения наземной операции Израиля

Проведение наземной операции Израилем в секторе Газа и использование тяжелой техники в жилых районах может привести к серьезным последствиям для обеих сторон конфликта. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», — сказал Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

Глава государства подчеркнул, что без подобного вооружения проводить такую операцию еще более сложно. По его словам, самой главной целью сейчас является остановить кровопролитие, так как потери среди мирного населения будут огромными.

Путин заверил, что Россия готова к координации усилий для прекращения огня с конструктивно настроенными союзниками.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Полномасштабная наземная операция Израиля в секторе Газа еще не началась. Однако израильские власти заявили о ее подготовке. Так, 9 октября было принято решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

12 октября экс-глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Алекс Янгер рассказал, что руководство палестинского движения ХАМАС провоцирует Израиль на проведение наземной операции в секторе Газа, которая может стать провалом для израильских властей. Он отметил, что военного решения возникшей проблемы не существует.

13 октября экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметил, что Израиль может надолго застрять в секторе Газа, если начнет в нем наземную операцию против боевиков ХАМАС. По ее мнению, такие действия могут спровоцировать эскалацию конфликта, в результате чего откроется еще один или два фронта.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.