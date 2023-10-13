Кнайсль предупредила о долгих последствиях наземной операции в Газе

Израиль может надолго застрять в секторе Газа, если начнет в нем наземную операцию против боевиков ХАМАС. Об этом 13 октября заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Если они отправятся в сектор Газа, что будет дальше? Застрять, как на юге Ливана, на десятилетия? Я не совсем уверена, что Израиль действительно осмелится», — сказала она «РИА Новости» на полях Российской энергетической недели.

По мнению Кнайсль, операция в Газе может спровоцировать эскалацию палестино-израильского конфликта, в результате чего откроется еще один или два фронта.

Полномасштабная наземная операция Израиля в секторе Газа еще не началась. Однако власти Израиля заявили о ее подготовке. Так, 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

12 октября экс-глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Алекс Янгер рассказал, что руководство палестинского движения ХАМАС провоцирует Израиль на проведение наземной операции в секторе Газа, которая может стать провалом для израильских властей. Он отметил, что военного решения возникшей проблемы не существует.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковала более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.