Перемирие в секторе Газа начнется утром 24 ноября

Перемирие в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС начнется в 07:00 (08:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщил журналистам в Дохе в четверг, 23 ноября, представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

«Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа начнется в пятницу в семь часов утра, а первая партия заложников будет освобождена в 16:00», — передает агентство Reuters его слова.

Аль-Ансари сообщил также, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы.

Израильская сторона подтвердила, что получила предварительный список имен заложников, подлежащих освобождению.

«Израиль подтверждает получение предварительного списка имен. Должностные лица проверяют детали перечня и находятся на связи с семьями заложников», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter).

В ХАМАС, в свою очередь, заявили, что 200 грузовиков с гуманитарной помощью будут ежедневно въезжать в сектор Газа во время перемирия. Оно продлится четыре дня.

О том, что начало режима прекращения огня в секторе Газа можно ожидать 24 ноября, заявил ранее в этот день посол Израиля в России Бен Цви, отметив, что сделка израильских властей с ХАМАС еще не начала работать.

Накануне, 22 ноября, правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечалось, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет готова сразу возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в Газе будет нарушен.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.