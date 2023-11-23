Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО
Армия
Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов
Мир
В НАТО заявили о необходимости создания «военного Шенгена»
Мир
Новый посол Великобритании указал на важность решений РФ для всего мира
Политика
В Совфеде назвали недружественным шагом закрытие Финляндией КПП на границе с РФ
Недвижимость
Минстрой повысит норматив стоимости 1 кв. м в I полугодии 2024 года
Общество
В Москве ожидаются сильный ветер и снегопад в ночь на 24 ноября
Спорт
В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
Мир
Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии гарантией безопасности в регионе
Мир
Гаврилов указал на проблемы бюджета США из-за помощи Украине
Общество
Рогов назвал убийство военкора Максудова спланированным терактом
Мир
В Финляндии сообщили о возможном открытии всей границы с Россией к Рождеству
Мир
Лукашенко назвал распространение оружия через Украину угрозой всему миру
Спорт
Шахматистам из РФ разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года
Сюжет:

Перемирие в секторе Газа начнется утром 24 ноября

МИД Катара: перемирие в секторе Газа начнется утром 24 ноября
0
Фото: Global Look Press/ IMAGO/Omar Ashtawy apaimages
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перемирие в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС начнется в 07:00 (08:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщил журналистам в Дохе в четверг, 23 ноября, представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

«Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа начнется в пятницу в семь часов утра, а первая партия заложников будет освобождена в 16:00», — передает агентство Reuters его слова.

Аль-Ансари сообщил также, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы.

Израильская сторона подтвердила, что получила предварительный список имен заложников, подлежащих освобождению.

«Израиль подтверждает получение предварительного списка имен. Должностные лица проверяют детали перечня и находятся на связи с семьями заложников», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter).

В ХАМАС, в свою очередь, заявили, что 200 грузовиков с гуманитарной помощью будут ежедневно въезжать в сектор Газа во время перемирия. Оно продлится четыре дня.

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

О том, что начало режима прекращения огня в секторе Газа можно ожидать 24 ноября, заявил ранее в этот день посол Израиля в России Бен Цви, отметив, что сделка израильских властей с ХАМАС еще не начала работать.

Накануне, 22 ноября, правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечалось, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет готова сразу возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в Газе будет нарушен.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023