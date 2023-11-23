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Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС может начаться 24 ноября

Посол Израиля в РФ: начало режима прекращения огня в Газе ожидается 24 ноября
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Начало режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС можно ожидать 24 ноября. Об этом сообщил израильский посол в России Бен Цви в четверг, 23 ноября.

«Режим перемирия еще не вступил в силу. Говорят, что может завтра», сказал он ТАСС.

По его словам, сделка израильских властей с ХАМАС еще не начала работать.

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Правительство Израиля накануне ранее одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечалось, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет готова сразу возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в Газе будет нарушен.

Также 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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