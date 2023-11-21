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В Газе сообщили более чем о 14 тыс. погибших из-за обстрелов Израиля

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Число жертв в секторе Газа с начала израильских обстрелов достигло 14 128 человек, сообщило 21 ноября агентство Anadolu Agency.

«В число жертв входят более 5840 детей и 3920 женщин», — сказано в сообщении.

Количество раненых превысило 33 тыс. человек.

С израильской стороны число погибших составляет около 1,2 тыс. человек.

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Ранее в этот день президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа. Он призывал к скорейшему открытию гуманитарных коридоров в Газу. При этом он добавил, что боевики движения ХАМАС должны понести ответственность за атаки на граждан Израиля и захват заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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