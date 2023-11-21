Президент ЮАР назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа. Об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС по вопросу обострения на Ближнем Востоке во вторник, 21 ноября.

По словам южноафриканского лидера, действия израильского руководства в анклаве нарушают международное право, включая Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

«Коллективное наказание палестинского гражданского населения путем незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду», — отметил политик.

Рамафоса также призывал к скорейшему открытию гуманитарных коридоров в Газу.

«[Призываем] к открытию гуманитарных коридоров, чтобы все нуждающиеся смогли получить гуманитарную помощь и доступ к основным услугам», — завял глава ЮАР.

При этом он добавил, что боевики движения ХАМАС должны понести ответственность за атаки на граждан Израиля и захват заложников. Их нападение также является нарушением международного права, указал Рамафоса.

На внеочередном саммите БРИКС ранее в этот день выступил также российский лидер Владимир Путин. Он призвал мировое сообщество объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС. Он подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибло в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.