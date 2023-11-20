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Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib
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Число погибших в секторе Газа после начала ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) превысило 13,3 тыс. человек, в том числе 5,6 тыс. детей. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает пресс-служба властей анклава в своем Telegram-канале.

Число раненых превысило 31 тыс. человек, уточняется в сообщении.

С израильской стороны число погибших составляет около 1,2 тыс. человек, сообщает телеканал Aljazeera.

Ранее в этот день палестинское агентство новостей WAFA сообщило, что не менее 12 человек погибли и десятки получили ранения в результате артиллерийского обстрела ЦАХАЛ школы, принадлежащей агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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Ранее 20 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш занял политизированную позицию по ситуации в Газе, отказываясь осудить удары Израиля по гражданским объектам. По словам дипломата, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения, генсек ООН «не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки».

14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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