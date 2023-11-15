СМИ сообщили о взрывах в больнице «Аш-Шифа» во время штурма ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила проведение точечной операции на территории медицинского центра «Аш-Шифа», крупнейшей больницы в Газе. Об этом 15 ноября сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По информации ливанских журналистов, израильские военнослужащие применяют боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.

Кроме того, сообщает иранское информагентство Fars, здание больницы отключено от электроснабжения, на территории «Аш-Шифа» нет подключения к интернету. Также известно о задержании военнослужащими ЦАХАЛ журналистов, присутствовавших близ медицинского центра.

В связи со штурмом больницы палестинское радикальное движение ХАМАС выступило с заявлением, что ответственность за проводимую Израилем операцию лежит на администрации Соединенных Штатов.

«Принятие Белым домом и Пентагоном ложной версии, утверждающей, что сопротивление использует медицинский комплекс Аль-Шифа в военных целях, стало зеленым светом для совершения новых массовых убийств гражданского населения», ― сказано в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ сообщила, что проводит «целенаправленную» операцию в медцентре «Аш-Шифа», стремясь не навредить гражданскому населению.

По информации Армии обороны Израиля и Пентагона, территория «Аш-Шифа» используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры туннеля под больницей в секторе Газа, который предположительно использовался как штаб ХАМАС.

В тот же день сообщалось, что Израиль заверил США в готовности поставлять топливо больницам сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда. Упоминалось, что израильские военные считают, что ХАМАС размещает в больницах сектора Газа, в том числе в клинике «Аш-Шифа», военную инфраструктуру.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же были опубликованы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.