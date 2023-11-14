В Пентагоне заявили об использовании ХАМАС больниц сектора Газа в военных целях

Разведка Соединенных Штатов располагает данными об использовании палестинским движением ХАМАС и группировкой «Палестинский исламский джихад» больниц сектора Газа в военных целях. Об этом во вторник, 14 ноября, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«У нас действительно есть сведения, что ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» используют некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику «Аш-Шифа», для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников», — приводит «РИА Новости» ее заявление в ходе брифинга.

По словам Сингх, в «Аш-Шифе» палестинские группировки разместили штабы, туннели и склады вооружений. Она также утверждает, что боевики ХАМАС готовы к сопротивлению израильской армии, ведущей бои неподалеку от больницы.

Указанная информация разведки США, которая подтверждает данные Израиля, была рассекречена ранее в этот день, добавила представитель американского минобороны.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры туннеля под больницей в секторе Газа, который предположительно использовался как штаб ХАМАС.

В больницу Рантиси направился пресс-секретарь израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари. Он продемонстрировал подземные ходы, в которых якобы содержались заложники, а также располагался подземный штаб. Кроме того, в туннелях был обнаружен склад боеприпасов ХАМАС.

В тот же день сообщалось, что Израиль заверил США в готовности поставлять топливо больницам сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда. Упоминалось, что израильские военные считают, что ХАМАС размещает в больницах сектора Газа, в том числе клинике «Аш-Шифа», военную инфраструктуру.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров.

Тогда же были опубликованы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.