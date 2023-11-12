ВОЗ зафиксировала 137 нападений на больницы в Газе с начала эскалации

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава. Об этом 12 ноября говорится в совместном заявлении региональных директоров Фонда ООН в области народонаселения.

«За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала не менее 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек и ранены 686, в том числе 16 медицинских работников погибли, 38 получили ранения при исполнении служебных обязанностей», — сообщают представители организации в тексте документа.

В заявлении указывается, что к настоящему моменту больше половины больниц в секторе Газа закрыто.

Там также подчеркивается, что нападения на медицинские учреждения и гражданское население неприемлемы. Они нарушают международное гуманитарное право, международные законы и конвенции в области прав человека. Представители организации отметили, что никто никогда не должен быть лишен права обращаться за медицинской помощью, особенно во время кризиса.

«Решительные международные действия должны быть предприняты сейчас, чтобы обеспечить немедленное гуманитарное прекращение огня, остановить гибель людей и сохранить то, что осталось от системы здравоохранения Газы. Необходимо также разрешить регулярный, безопасный и беспрепятственный доступ для доставки топлива, медикаментов и воды для продолжения оказания этих важнейших жизненно важных услуг. Насилие должно прекратиться немедленно», — отмечается в документе.

В этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил против того, чтобы боевые действия в секторе Газа затрагивали больницы. Он также указал, что Израиль должен действовать в соответствии с правилами войны.

Телеканал Al Hadath также сообщил, что пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.

В этот же день газета The Jerusalem Post со ссылкой на агентство Reuters сообщила, что радикальное палестинское движение ХАМАС остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Также представитель ХАМАС на пресс-конференции заявил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и их президент Джо Байден.

Днем ранее иранское агентство Tasnim написало, что ЦАХАЛ в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. В этот же день Al Jazeera сообщила, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа», после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои.

Однако официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщал в тот же день, что военнослужащие израильской армии не блокировали здание медучреждения, в нем до сих пор есть проход для тех, кто хочет его покинуть. Он подчеркнул, что с палестинской стороны, по его мнению, поступало много дезинформации. Кроме того, он заявил, что военные израильской армии помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы «Аш-Шифа» в Газе.

До этого, 30 октября, Всемирная организация здравоохранения сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращается.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.