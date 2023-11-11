Реклама
Прямой эфир
Экономика
Миллер заявил о поступлении российского газа в якобы отказавшиеся от него страны ЕС
Мир
Захарова указала на голословность обвинений Запада по сотрудничеству РФ и КНДР
Мир
В Италии 30 человек получили ранения после взрыва в центре приема мигрантов
Мир
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве
Мир
В Лондоне продали куртку Майкла Джексона за $306 тыс.
Мир
Кандидат в президенты США предупредил о последствиях в случае столкновения с РФ
Мир
Президент Чехии спрогнозировал растущее давление на Украину для переговоров с РФ
Мир
ЦАХАЛ взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС с начала наземной операции
Мир
Сотрудники SpaceX получили более 600 травм из-за стремлений Маска к Марсу
Мир
В США рассказали о планах Запада сместить Зеленского
Мир
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Происшествия
В МЖД сообщили о сходе 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области
Сюжет:

Армию Израиля остановили в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Tasnim: армию Израиля остановили в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
0
Фото: Global Look Press/Israel Defense Forces
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

По данным источника издания, палестинские формирования смогли дать отпор ЦАХАЛ более чем на пяти направлениях в регионе. Кроме того, они сформировали мощную линию обороны, которая позволила остановить продвижение к «Аш-Шифа». Отмечается, что некоторые подразделения армии Израиля попали в засаду.

Ранее в этот же день Al Jazeera заявил, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа», после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои. Директор госпиталя Мухаммад Абу Салмия сказал, что медицинский персонал будет оставаться с пациентами до «последнего момента».

«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»
Бывший депутат кнессета от арабской коалиции Ибрагим Сарсур — об отставке Нетаньяху, перспективах создания независимой Палестины и пути к прекращению огня

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023