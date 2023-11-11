Армию Израиля остановили в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

По данным источника издания, палестинские формирования смогли дать отпор ЦАХАЛ более чем на пяти направлениях в регионе. Кроме того, они сформировали мощную линию обороны, которая позволила остановить продвижение к «Аш-Шифа». Отмечается, что некоторые подразделения армии Израиля попали в засаду.

Ранее в этот же день Al Jazeera заявил, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа», после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои. Директор госпиталя Мухаммад Абу Салмия сказал, что медицинский персонал будет оставаться с пациентами до «последнего момента».

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.