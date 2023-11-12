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Минздрав Палестины сообщил об 11 180 погибших в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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В секторе Газа в результате ударов израильской армии погибли 11 180 человек. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

«Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети», — говорится в сообщении.

Также количество раненых выросло до 28,2 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что в секторе Газа скончались 11 078 человек, из которых 4506 были детьми. Ранения получили 27 490 человек.

При этом, по последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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12 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.

Днем ранее иранское агентство Tasnim написало, что ЦАХАЛ в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. В этот же день Al Jazeera сообщила, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа», после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои.

До этого, 30 октября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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