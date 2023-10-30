ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов из больниц в Газе

Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях 30 октября сообщило о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе.

«Больницы на севере (сектора Газа. — Ред.) постоянно получают приказы об эвакуации, но это невозможно из-за угрозы для жизни пациентов. Мы призываем к активной защите гражданского населения и медработников, а также к отмене приказов об эвакуации и обеспечению постоянного доступа для гуманитарных грузов в Газу», — говорится в заявлении ВОЗ в социальной сети X (бывш. Twitter).

Как указали в организации, в Газе постоянно идут интенсивные бомбардировки, многие медицинские учреждения разрушены авиаударами. Отмечается, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращается. Также заканчиваются запасы медикаментов, а перебои с топливом сказываются на работе медицинских учреждений и машин скорой помощи.

Накануне в ВОЗ заявили, что сотни раненых в палестинском секторе Газа хирурги оперируют без анестезии из-за нехватки медикаментов.

27 октября сообщалось, что палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток из-за нехватки топлива. Представительница организации Нибаль Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей. Она констатировала, что у медиков закончились лекарства, гуманитарная помощь и топливо.

За день до этого главный хирург больницы в Эль-Аксе в секторе Газа Абделькараим Эссалут сообщил, что существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Врач добавил, что иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.

25 октября врач Мохаммед Абдул Рахман Райан рассказал «Известиям» об острой нехватке мест для пациентов в этой же больнице в Эль-Аксе. Он отметил, что в учреждении дефицит хирургических кабинетов. Также Райан указал, что в больнице острая нехватка солнечных генераторов. По его словам, они могут остановиться в любой момент.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.