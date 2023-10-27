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В Красном Полумесяце допустили закрытие всех больниц на юге Газы

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Фото: Global Look Press/Adel Al Hwajre
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Палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток из-за нехватки топлива. Об этом 27 октября сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представительницу организации Нибаль Фарсах.

«Наши больницы Аль-Кудс и Аль-Амаль, вероятно, придется закрыть в течение суток из-за нехватки топлива. Мы грузим в машины скорой помощи десятки людей, пытаясь спасти как можно больше», — заявила она.

Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей. Она констатировала, что у медиков закончились лекарства, гуманитарная помощь и топливо.

«Мы принимаем сотни пациентов каждый час, но у нас нет выбора. Больные вынуждены лежать в коридорах <...>», — заявила Фарсах.

В больнице не используется лифт и кондиционеры, чтобы хватало электричества для отделения интенсивной терапии, заключила представительница организации.

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Ранее в этот день пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что Израиль совершает в секторе Газа военные преступления. Она также назвала действия ЦАХАЛ в анклаве коллективным наказанием палестинцев.

Накануне главный хирург Абделькараим Эссалут сообщил, что в больнице в Эль-Аксе существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Врач добавил, что иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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