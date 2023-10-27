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В Управлении по правам человека ООН заявили о военных преступлениях Израиля

Управление по правам человека ООН: Израиль совершает в Газе военные преступления
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Фото: Global Look Press/Naaman Omar
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Израиль совершает в секторе Газа военные преступления. Об этом 27 октября заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов, являются военными преступлениями, в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявила она на брифинге.

25 октября глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал наказать ответственных за блокаду Газы. Он назвал неприемлемым прекращение поступления воды, электричества, продовольствия, лекарств гражданскому населению сектора Газа.

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В тот же день в интервью «Известиям» пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек рассказал, что гуманитарной помощи в размере 20 грузовиков в день не хватает для жителей Газы. Он подчеркнул, что в анклаве живут 2 млн граждан, речь должна идти о 500 грузовиках как минимум.

Днем ранее жители анклава рассказали корреспонденту «Известий» Мохаммеду Бельбесси, что в секторе Газа уменьшается количество еды и воды, больных становится всё больше. По словам одной из женщин, люди борются за выживание.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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