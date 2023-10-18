Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке

После удара по больнице в Газе в странах Ближнего Востока проходят антиизраильские митинги, что повышает градус общественного давления на правительства мусульманских стран . В государствах регионах ставят вопрос о методах ведения войны в секторе Газа , и дальнейшие подобные инциденты будут лишь способствовать повышению уровня напряженности в регионе, считают эксперты. Израиль, тем временем, продолжает заручаться поддержкой Запада и обещает представить доказательства своей непричастности к инциденту. Как развиваются события в регионе и могут ли протесты изменить ход конфликта — в материале «Известий» .

«Сегодня, завтра и всегда»

Трагедия в Газе, где в результате ракетного удара была разрушена больница, вызвала широкую реакцию на Ближнем Востоке. В странах региона проходят антиизраильские протесты, а правительства, занимавшие относительно нейтральные позиции, высказали свои опасения относительно вектора, в котором развивается война в Израиле . Организация исламского сотрудничества провела экстренное заседание в Джидде, где представители обсудили ситуацию в Газе. В ряде стран призывают осудить Израиль за атаки по объектам гражданской инфраструктуры, хотя США и сам Израиль заявляют, что у них есть доказательства, что ответственность лежит на ХАМАС.

На этом фоне 18 октября в Израиль прибыл президент США Джо Байден, продолжив тем самым череду визитом солидарности американских и европейских чиновников. Собственно, американский лидер повторил то же, что заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время поездки в Тель-Авив 12 октября: США готовы оказать любую поддержку, необходимую еврейскому государству для обороны .

— Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас [Израиля] есть все необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было , — заявил глава Белого дома на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС в Тель-Авиве Фото: Miriam Alster/Pool via REUTERS

Также Байден сообщил, что в результате атаки террористической группы ХАМАС погибли 1300 израильтян, в том числе 31 граждан США. При этом он уточнил, что в Вашингтоне понимают, что «ХАМАС не представляет народ Палестины» и расстроен взрывом госпиталя в Газе .

Удар по больнице Аль-Ахли 17 октября, в результате которого погибло несколько сотен человек, стал событием, которое внесло коррективы в расписание рабочей поездки Байдена на Ближний Восток. Изначально планировалось, что американский президент после переговоров с израильским руководством, направится в Амман (Иордания) , где были запланированы встречи с королем Иордании Абдаллой II, президентами Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

На фоне удара по больнице и реакции на эту атаку со стороны международного сообщества Белый дом сообщил, что Байден принял решение «отложить свою поездку». Однако Иордания заявила, что решение об отмене визита было принято Амманом после консультаций с Палестиной, Египтом и США . «Теперь нет смысла говорить о чем-либо, кроме прекращения войны », — прокомментировал решение властей глава МИД Иордании Айман Сафади.

Плакат с изображением президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время пропалестинской акции протеста в Аммане, Иордания Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni

Примечательно, что Нетаньяху в своем вступительном слове ни разу не упомянул инцидент с больницей в Газе. Байден же заявил, что «глубоко опечален и возмущен» атакой на медучреждение , и заявил, что «это было сделано другой стороной». Израиль также обвиняет в произошедшем радикальную группировку «Исламский джихад» (второе по величине военно-политическое движение в секторе Газа).

Байден во время визита в Тель-Авив пообещал поддержку Израилю «сегодня, завтра и всегда».

— 75 лет назад ваши основатели провозгласили, что это государство [Израиль] будет основываться на свободе, справедливости и мире. США поддерживают вас в защите этой свободы, стремлении к этой справедливости и в поддержке этого мира сегодня, завтра и всегда. Мы обещаем вам, — завил американский президент на встрече с премьером Израиля.

Попытка не удалась

Удар по больнице в секторе Газа оказал негативное влияние на усилия американской дипломатии склонить другие страны к более жестким позициям относительно путей урегулирования палестино-израильского конфликта . США, скорее, стремились консолидировать или даже изменить позиции стран региона Ближнего Востока, этой задаче во многом и был посвящен визит Байдена, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Однако, по словам ученого, эта попытка Вашингтона не удалась .

— США, безусловно, еще предпримут попытки изменить позиции стран региона как можно более в свою сторону. Но, на мой взгляд, последние события, особенно удар по больнице в секторе Газа, могут привести к эскалации антиизраильского и, соответственно, антиамериканского подходов в мусульманском мире, — считает собеседник «Известий».

Тела палестинцев, погибших в результате удара по госпиталю Аль-Ахли в Газе Фото: REUTERS

При этом изначально большая часть влиятельных арабских стран заняла по отношению к текущему обострению достаточно сдержанную и даже в каком-то смысле нейтральную позицию . Причем эксперты полагают, что это не только публичная часть политики государств региона, но и искренняя позиция, опирающаяся на собственные интересы.

— Отношение к ХАМАС у наиболее влиятельных государств региона — таких, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет — неоднозначное. Поэтому радоваться тому, что делает ХАМАС, для них не представляется возможным. Единственная проблема для них заключается в том, что ХАМАС позиционирует себя как лидера палестинского сопротивления, и в связи с этим сильно ругать их невыгодно , так как это в глазах общественности выглядит, будто ты отворачиваешься от палестинского дела. Здесь еще следует учитывать то, какими методами действовали боевики, — говорит в разговоре с «Известиями» научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

Эксперт подчеркивает, что такой подход мусульманских стран не означает, что они в текущей фазе обострения занимают произраильские позиции , скорее, в регионе стремятся продемонстрировать взвешенный подход.

Доказательства с обеих сторон

Удар по больнице в Газе, как видно из реакции разных стран, несколько корректирует обстановку, и тональность заявлений становится резче . Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал произошедшее геноцидом. «Нападения сионистского режима (подразумевается Израиль. — «Известия») на Газу должны быть немедленно прекращены, необходимо начать отправку гуманитарной помощи угнетенному и осажденному народу Газы», — заявил он по итогам встречи с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

Катар и Иран прямо возлагают ответственность за атаку на госпиталь на Израиль. Власти еврейского государства заявляют, что удар по больнице произошел в результате неудачного запуска «Исламским джихадом» ракеты в сторону Израиля .

Больница Аль-Ахли после атаки на спутниковом снимке в секторе Газа Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Кроме того, как заявил посол еврейского государства в России Александр Бен Цви на брифинге 18 октября, израильская сторона переслала в ООН видеоматериалы, которые доказывают эту версию . Эти материалы Израиль направил в организацию в преддверии заседания Совета Безопасности ООН.

В ХАМАС уже пообещали, что опубликуют свои доказательства . «[Израиль] несет прямую ответственность за эту ужасную расправу, которая была совершена в прямом эфире с применением американской огневой мощи, которой владеет только оккупация», — говорится в распространенном заявлении радикального движения.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН после удара по больнице Аль-Ахли в Газе Фото: REUTERS

В целом же, с осуждением Израиля за атаку выступили Египет, Иордания, Сирия, Катар, Ирак, Турция, Венесуэла, Иран, а также глава комиссии Африканского союза.

« В Москве глубоко потрясены произошедшим . <…> Вновь настоятельно призываем стороны конфликта к немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права. Подтверждаем принципиальную позицию России о неприемлемости любого насилия в отношении гражданских лиц, ударов по медицинским учреждениям и другим объектам гражданской инфраструктуры », — заявили в МИД России.

В Евросоюзе, Великобритании и Японии призвали более тщательно расследовать инцидент. Здесь от прямых обвинений в чью-либо конкретную сторону воздержались.

День гнева

События минувших суток спровоцировали волну антиизраильских выступлений в мусульманских странах: забастовку объявили палестинцы на Западном берегу реки Иордан, протесты прошли в Ливии и Иордании, Иране и Турции, в Тунисе и Ливане .

Ранее с инициативой устроить 18 октября «день гнева» и организовать антиизраильские митинги выступило шиитское радикальное движение «Хезболла», базирующееся в Ливане.

Эксперты полагают, что протестная волна со временем станет нарастать, однако зависеть эта динамика будет исключительно от того, как будет развиваться ситуация «на земле».

Акция протеста в поддержку палестинцев возле посольства США в Бейт-Авкаре, Ливан Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

— Мы уже увидели первые проявления — например, нападение террориста в Бельгии (вечером 16 октября выходец из Туниса выстрелил в футбольных болельщиков, два человека погибли. — «Известия»). Это пока единичные случаи и не хочется быть черным пророком, но вполне можно ожидать радикализации и эскалации насилия . Здесь многое будет зависеть от последующих действий и США, и Израиля. Но, думаю, в странах, где происходят массовые антиизраильские выступления, будут приняты надлежащие меры, — говорит Борис Долгов.

Вероятно, логика действий стран Ближнего Востока будет направлена на сохранение стабильной политической ситуации внутри отдельных государств и в регионе в целом.

— Все государства региона очень боятся масштабного конфликта, его разрастания и новой волны дестабилизации. Потому что все помнят, что было 10 лет назад, я имею в виду арабскую весну . Тотальная дестабилизация сейчас никому не выгодна, и все государства очень сильно стараются сдерживать себя, — пояснила Татьяна Тюкаева.

С предупреждением относительно рисков Израиля столкнуться с последствиями своих действий выступил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Он подчеркнул, что продолжение агрессии в отношении сектора Газа вызовет «волну гнева у народов региона и мира».