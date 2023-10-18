Бой без правил: в секторе Газа ракета попала в переполненную больницу

В результате удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа 17 октября, по последним данным агентства Al Arabiya, погибли более 800 человек — все гражданские лица, сообщили в Минздраве анклава. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. К нему присоединились и другие арабские страны, в том числе Иран, Ирак и Ливан. ХАМАС возложил ответственность за произошедшее на США и Израиль. Последний свою вину не признает, говоря, что удар был нанесен исламскими группировками из самой Газы. Во многих странах начались протесты, негодующие штурмуют израильские посольства по всему миру.

«Мы пришли и увидели геноцид»

Ракетный удар поразил 17 октября переполненную больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Как пишут местные СМИ, он был нанесен без предварительного предупреждения. В момент обстрела в больнице «находились сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов», сообщили в правительстве Палестины.

«Мы прибыли по тревоге в больницу, расположенную в центре Газы. Мы пришли и увидели – геноцид. Они спасались только под деревьями, ни комнат, ни убежищ. Они бомбили их ракетами. Никто не ранен — все были убиты. Это геноцид», — сообщил СМИ палестинский врач «скорой помощи» Ахмед Юсеф эл-Лух.

Запуск ракет Израилем Фото: REUTERS/SOPA Images/Sipa USA/Ahmed Zakot

Сразу после произошедшего глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в эфире телеканала AlJazeera выступил с заявлением. В нем он обвинил во всем США (Ливанское движение «Хезболла» также возложило ответственность за трагедию на Штаты и объявило среду — днем гнева) и призвал народы всей арабской и исламской нации выступить и осудить кровопролитную бойню и жестокость преступления.

«Я призываю наш палестинский народ повсюду, особенно на оккупированном Западном берегу в Иерусалиме, выйти сейчас во всех городах и на всех улицах. Я призываю всех свободных людей мира, Организацию Объединенных Наций, Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, а также правозащитные и правовые институты, и я призываю Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества прямо и ясно осудить эту ужасную резню», — заявил представитель ХАМАС.

Дети в машине скорой помощи после израильского авиаудара по близлежащей больнице Аль-Ахли Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri

В Газе заявили, что готовы к немедленному освобождению всех заложников, если обстрелы со стороны Израиля прекратятся.

— Есть надежда, что все-таки не пойдет масштабная эскалация и не будет открыт второй фронт, так как это грозит большой войной на Ближнем Востоке с привлечением не только государств региона, но и крупных международных игроков, среди которых вне всякого сомнения и Россия, — заметил в беседе с «Известиями» востоковед Андрей Онтиков. — Есть надежда, что нынешняя трагедия приведет к некой разрядке и станет поворотной точкой. Но надежды все же слабые, так как мы уже видим заявления арабских стран в поддержку Палестины и попытки штурма израильских посольств.

«Соблюдайте правила войны»

Однако еще до призыва выйти на улицы, практически сразу после того, как сообщение об ударе разлетелось, во многих арабских странах начались протесты. В Иордании и Турции люди пытались штурмовать здание посольств Израиля. Митинги прошли также в Иране, Ливане и Сирии.

Международная реакция также не заставила себя долго ждать. Весь арабский мир осудил ракетный удар. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество остановить «невиданную жестокость» в палестинском анклаве. Сразу после Совет национальной безопасности Израиля призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за опасности терактов. МИД Саудовской Аравии назвал удар по больнице в Газе «отвратительным преступлением» Израиля, в Иордании — «военным преступлением».

Граждане Ирака собираются на площади в знак протеста против авиаудара по больнице Аль-Ахли Фото: Getty Images/Murtadha Al-Sudani/Anadolu

«Мы призываем международное сообщество выполнить то, что им полагается. Необходимо найти механизмы сдерживания Израиля, чтобы избежать совершения новых преступлений против гражданского населения. Израильские атаки на больницы и школы ведут к опасной эскалации, которая угрожает серьезными последствиями для безопасности и стабильности региона», — заявили в МИД Катара.

В МИД Египта призывали Израиль прекратить обстрелы контрольно-пропускного пункта Рафах для доставки помощи в Газу.

Даже те, кто традиционно поддерживал Израиль — США — выступили против подобного ведения боевых действий. Как заявил на брифинге, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, необходимо «соблюдать «законы войны». Также он добавил, что отдал приказ о подготовке 2 тыс. военных для переброски на Ближний Восток. Однако окончательное решение еще не принято.

Раненые в госпитале Фото: Getty Images/Majdi Fathi

Как заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Москва и Абу-Даби запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю.

Армия Израиля начала проводить расследование в связи с произошедшим, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Там связывают произошедшее с «неудачным запуском ракеты ХАМАС».