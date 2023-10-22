До заметного конца: Израиль не пойдет на соглашение с ХАМАС

Правительство Израиля не пойдет на мирные переговоры с представителями ХАМАС, поскольку большинство израильтян поддерживает вооруженную борьбу с военизированным формированием, заявили «Известиям» опрошенные эксперты. По их оценке, ЦАХАЛ будет стремиться и дальше наносить палестинцам максимальный урон. Тем временем в ООН заявляют, что в секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. На фоне этого государствам удалось договориться о доставке гумпомощи в палестинский анклав через территорию Египта.

Как развивается конфликт между Израилем и ХАМАС

Вооруженное обострение на Ближнем Востоке, спровоцированное атакой радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, длится уже более 14 дней. Ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. 22 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об уничтожении очередного высокопоставленного военачальника ХАМАС — заместителя командующего ракетными войсками (имя не известно), а также заместителя начальника артиллерийского комплекса Мухаммеда Катмаша.

В израильских СМИ пишут, что спецслужбы создали центр спецопераций для выявления и уничтожения командиров ХАМАС, причастных к нападению на Израиль 7 октября.

Кроме того, Израиль продолжает готовиться к наземной операции в секторе Газа. 20 октября министр обороны Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ помимо ракетных ударов намерена провести сухопутные операции, чтобы добиться «уничтожения бойцов и нанесения урона инфраструктуре с целью уничтожения ХАМАС». Он предполагает, что о перация в секторе Газа может занять до трех месяцев.

Солдаты ЦАХАЛ Фото: REUTERS/EyePress News

ХАМАС, в свою очередь, сдаваться не собирается. 22 октября его лидер за рубежом Халед Машаль обвинил США в поддержке Израиля и заявил, что цель «оккупантов» — лишить движение народной поддержки среди палестинцев. Он добавил, что ХАМАС «участвовало в пяти войнах против Израиля и смогло стойко противостоять ему».

На стороне ХАМАС продолжает выступать движение «Хезболла», базирующееся в Ливане. На днях ливанские боевики нанесли ракетные удары по нескольким военным объектам ЦАХАЛ на севере Израиля. Израильская армия ответила ударами авиации. При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху в очередной раз пригрозил, что если «Хезболла» решит присоединиться к конфликту, она «совершит ошибку всей своей жизни». А министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат пообещал, что в случае полномасштабных боевых действий еврейское государство атакует и «голову этой змеи» — Иран.

Очевидно, что Израиль в случае разрастания конфликта надеется на поддержку США. Американские чиновники неоднократно давали понять, что Вашингтон готов действовать в случае необходимости.

«Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт <...>, то мой совет: не стоит пытаться делать это, — сказал 22 октября глава Пентагона Ллойд Остин. — У нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости».

Солдаты ЦАХАЛ Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

При этом ситуация крайне сложная, в том числе из-за риска случайных инцидентов. К примеру, 22 октября стало известно, что одна из египетских пограничных сторожевых вышек в районе Керем-Шалома была случайно поражена осколками снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили легкие ранения. ЦАХАЛ выразила сожаление из-за случившегося.

Потери палестинцев и Израиля

С обеих сторон продолжают расти потери. Значительно страдает мирное население. По данным ООН, всего за две недели конфликта в палестинском анклаве погибло свыше 4,1 тыс. человек, причем 70% из них — женщины и дети. Власти сектора Газа сообщают о 4,6 тыс. погибших. Кроме того, более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести: они, предположительно, могут находиться под обломками зданий.

При этом порядка 70% населения двухмиллионного сектора Газа было вынуждено покинуть свои дома и перебраться в центры приема , сообщил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.

Израиль, в свою очередь, сообщил, что с момента атаки ХАМАС в Израиле пострадало более 5,4 тыс. человек. По подсчетам ЦАХАЛ, с 7 октября погибли 307 израильских военнослужащих.

Нельзя забывать, что ХАМАС уже более 14 дней удерживает заложников, причем граждан не только Израиля, но и других стран. 22 октября израильская армия сообщила, что в плену у палестинских боевиков содержится не менее 212 человек. Среди них граждане США, Германии, Аргентины, Таиланда и России.

Спасательные работы после авиаударов Израиля по Газе Фото: Global Look Press/Yasser Qudih

«Есть заложники разных национальностей, есть также убитые из 42 стран, есть семь похищенных или пропавших без вести из России и 21 гражданин России, которые погибли», — отметил представитель ЦАХАЛ Авичай Адри.

По данным посольства РФ в Израиле, по состоянию на 20 октября погибли 20 россиян, в том числе гражданские лица и сотрудники военных и правоохранительных органов. Пропали без вести семь граждан РФ.

На днях ХАМАС сообщило, что отпустило двух американок — мать и дочь, и даже обещало освободить еще нескольких заложников.

В Израиле заявляют, что полностью заблокировали сектор Газа и в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и лекарства. Международное сообщество в лице ООН признает, что, если ничего не будет предпринято, Газа может столкнуться с серьезнейшей гуманитарной катастрофой.

Именно поэтому 21 октября в Каире состоялся саммит, по итогам которого было принято решение относительно поставок гумпомощи палестинцам. На следующий день через КПП «Рафах» в сектор Газа двинулась колонна из 17 грузовиков с медикаментами и продовольствием. По данным арабских СМИ, в их числе три грузовика Египетского общества Красного Полумесяца. Гумпомощь направили в том числе власти Турции и Катара.

Возможно ли мирное урегулирование конфликта

Наземная операция в секторе Газа может привести к огромным жертвам среди мирного населения, считает начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.

— Еще не начавшаяся операция, а только бомбардировки и артобстрелы привели к многочисленным жертвам со стороны палестинского населения, среди которых значительное число детей. Естественно, в случае наземной операции число погибших резко возрастет, — заявил он «Известиям».

Бойцы ХАМАС Фото: Global Look Press/Yousef Mohammed

Он полагает, что оценить возможный уровень потерь израильских военных затруднительно, поскольку это зависит от подготовки и вооруженности ХАМАС.

— С точки зрения целей Израиль будет стремиться нанести палестинцам максимальный урон, и какая-либо избирательность в целях поражения не прослеживается, — пояснил он.

Исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова Артем Адрианов считает, что пока рано говорить о мирном урегулировании конфликта.

— После нынешней эскалации достигнуть какого-либо мирного урегулирования кажется невозможно. Нынешнее правительство Израиля и раньше не пошло бы на подобные соглашения, а теперь, после атаки ХАМАС на мирных жителей, не сможет сделать этого даже из-за израильского общественного мнения , — заявил он «Известиям».

Президент России Владимир Путин при этом ранее подчеркивал, что одним из условий мирного урегулирования арабо-израильского конфликта стало бы создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.