Протестный круг: к чему приведут пропалестинские акции на Западе

Пропалестинские протесты в европейских странах демонстрируют отсутствие единства по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке как на общественном, так и на политическом уровне , считают эксперты. При этом поляризация мнений на Западе с дальнейшей эскалацией войны в Израиле будет только усугубляться. Крупные акции уже проходят в США, Великобритании, Германии, Франции и других странах. Смогут ли такие демонстрации повлиять на коллективную позицию этих стран — в материале «Известий» .

Запад накрывают протесты

Обострение палестино-израильского конфликта вызвало серию пропалестинских протестов не только в мусульманских странах, но и в Европе, где находится большое число выходцев с Ближнего Востока. С начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября крупные демонстрации, направленные на критику действий Израиля по отношению к мирному населению сектора Газа, прошли в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге, Риме, Париже, Франкфурте, Афинах, Мадриде, Барселоне и ряде других городов.

С развитием событий в секторе Газа количество пропалестинских акций в Европе отнюдь не снижается. Последняя волна протестов поднялась после ракетного удара по больнице «Аль-Ахли» в Газе 17 октября, в результате которого погибло несколько сотен человек . Стороны возложили ответственность друг на друга, а США заявили, что у них имеются доказательства непричастности Израиля к этой атаке.

Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri

В Берлине 18 октября вторую ночь подряд в районе Нойкельн шли демонстрации, переросшие в стычки с полицией . В результате пострадали 65 правоохранителей, сообщили в полиции. 174 участника акции были задержаны, на 65 из них составлены протоколы.

Также около сотни человек были задержаны во время протестов в поддержку прекращения огня на Ближнем Востоке у здания конгресса США в Вашингтоне . При этом местный телеканал Fox и вовсе сообщает о 300 задержанных. Протестующим даже удалось проникнуть в одно из зданий конгресса , из-за чего полиции пришлось оттеснить с улиц участников акции. Примечательно, что среди активистов были члены организации Jewish voice for peace (англ. — «Еврейский голос за мир»).

Выходили на митинги в Гааге, Праге и других городах. При этом часто для разгона демонстрантов силовики применяли спецсредства (водометы — в Германии, слезоточивый газ — в Греции и Франции, светошумовые гранаты и другое).

Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

Практически во всех странах Запада правительства стремятся минимизировать эффект от пропалестинских акций. Во Франции глава местного МВД Жеральд Дарманен в самом начале конфликта на Ближнем Востоке распорядился не допускать проведения любых манифестаций в поддержку Палестины . Действие подобного запрета поддержал административный суд Парижа, однако накануне стало известно, что Государственный совет Франции инициативу не поддержал.

Разные взгляды

Действия Запада укладываются в подход, который ЕС и США применяют в своей коллективной внешней политике : демонстрация единства и солидарности стала одним из инструментов европейской дипломатии. Несмотря на повышение уровня социальной напряженности в своих обществах по вопросу палестино-израильского урегулирования, европейские и американские политики продолжают прилетать в Тель-Авив практически ежедневно, чтобы продемонстрировать свою приверженность политике Израиля в условиях войны, в состоянии которой еврейское государство оказалось после атаки боевиков ХАМАС.

В Израиле уже побывали лидеры Еврокомиссии и Европарламента, госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер ФРГ Олаф Шольц. 18 октября Израиль посетил американский лидер Джо Байден, визит которого эксперты не могут оценить как успешный: на фоне удара по больнице «Аль-Ахли» Иордания отменила саммит Байдена с руководителями Иордании, Египта и Палестины, который должен был пройти в Аммане.

19 октября Тель-Авив с официальным визитом посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который также прилетел выразить безоговорочную поддержку Израилю.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах 18 октября в Тель-Авиве Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/White House/Cameron Smith

«Прежде всего я здесь, чтобы выразить солидарность с народом Израиля. Вы пережили ужасный террористический акт, и я хочу, чтобы вы знали, что мы с Великобританией стоим на вашей стороне» , — заявил политик.

Также в ближайшем будущем анонсирован визит президента Франции Эммануэля Макрона. Однако, несмотря на то что Европа и США пытаются выступить общим фронтом, на Западе нет единства по палестино-израильскому конфликту , говорит «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

— В Европе и даже в США есть достаточно мощные силы, которые хотят принудить Израиль остановиться и отказаться от его агрессивных замыслов и действий. Положение европейских и отчасти американских политиков очень двойственное : их позиция уже в большей степени пропалестинская, чем того хотелось бы Израилю. А те протесты, которые происходят, — на руку европейским правителям, поскольку они показывают отсутствие единства в европейском обществе и помогают и США, и ЕС занимать более сбалансированную позицию, — говорит эксперт.

Действительно, европейским странам уже неоднократно приходилось делать публичные замечания Израилю относительно методов ведения войны : в ЕС признают, что не все действия ЦАХАЛ соотносятся с международным правом, в ООН заявляли, что Израиль за несколько дней войны уже успел совершить военные преступления. Инцидент с госпиталем в Газе же и вовсе поспособствовал радикализации требований о мире не только в арабских, но и в европейских странах.

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В целом это не вызывает удивления, учитывая количество мигрантов в Европе. Только за первые девять месяцев 2023 года в странах ЕС было зарегистрировано 801 459 ходатайств о предоставлении статуса беженца , и это уже самый высокий показатель за аналогичный период с 2016-го, когда Европу накрыла волна миграционного кризиса. Если динамика сохранится, то количество прошений к концу года может превысить показатель в 1 млн, говорят данные Европейского агентства по делам беженцев.

В 2022 году было подано 966 тыс. таких заявлений, и это тоже в полтора раза больше, чем было в 2021-м . В эти цифры не включены украинские беженцы, уехавшие в европейские страны с начала СВО. По данным еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, с начала боевых действий на Украине в Европу прибыло почти 10 млн граждан этой страны.

Новый миграционный кризис

Евросоюз не может игнорировать мигрантов, которые становятся важным фактором в формировании повестки. И хотя пока пропалестинские демонстрации не привели к коррекции политики объединения, в будущем игнорирование этих проблем может привести к поляризации европейского общества , считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

— Волна митингов солидарности с Палестиной будет продолжаться и так или иначе будет постепенно поляризовать общественное мнение в странах Европы на произраильский и пропалестинский сегменты . Власти до последнего будут сопротивляться, но как будет развиваться ситуация, пока прогнозировать сложно. В любом случае с точки зрения социальной нестабильности в странах ЕС этот раскол в будущем может сыграть большую роль , — говорит эксперт в беседе с «Известиями».

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Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может обернуться для Европы другой проблемой — новым миграционным кризисом . По мнению Тимофея Бордачева, такое развитие событий возможно при условии, если «правительство Израиля пойдет ва-банк и развяжет наземную агрессию против сектора Газа». Наземная операция, которую израильские власти начали готовить с первого дня нападения ХАМАС, всё еще не началась. Аналитики полагают, что связано это по большей части с недостаточной подготовленностью ЦАХАЛ к сухопутным операциям подобного масштаба, а также со стремлением минимизировать количество жертв среди мирного населения.

Власти Иордании и Египта, ближайших соседей палестинских образований, уже заявили, что не примут беженцев из сектора Газа . Причин для этого также много, главные из которых — во-первых, в этих странах и так достаточно палестинских беженцев, а для приема новых требуется создание дополнительной инфраструктуры, а во-вторых, Египет и Иордания боятся радикализации конфликта и возможного прямого вовлечения в войну. На этом фоне эксперты ожидают, что значительное количество палестинских беженцев может направиться в Европу.

— В этом контексте интересно то, как страны ЕС станут реагировать. Будут ли они жестко пресекать этот процесс, установят ли какие-то кордоны, в том числе морские. Или же они фактически откроют двери, как это было в 2015 году . Плюс нельзя исключать, что часть палестинских беженцев пойдет через Турцию, ситуация там может повториться, как это было в том же 2015-м, когда сирийские беженцы шли через нее, — говорит Олег Барабанов.

В Европе понимают перспективу нового миграционного кризиса. На экстренном саммите 17 октября лидеры ЕС обсудили позицию по обострению в секторе Газа, а также количество гуманитарной помощи для палестинцев.

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«Существует значительный риск миграции и перемещения масс людей в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев, что создает риск новых миграционных волн для Европы», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Эксперты при этом уверены, что ЕС не готов к новой волне нелегалов.

С начала обострения ситуации в секторе Газа жертвами стало более 3,5 тыс. человек, свыше 12 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля погибло до 1,5 тыс. человек, более 4,6 тыс. пострадали. Число погибших россиян достигло 19.