Протестный круг: к чему приведут пропалестинские акции на Западе
Пропалестинские протесты в европейских странах демонстрируют отсутствие единства по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке как на общественном, так и на политическом уровне, считают эксперты. При этом поляризация мнений на Западе с дальнейшей эскалацией войны в Израиле будет только усугубляться. Крупные акции уже проходят в США, Великобритании, Германии, Франции и других странах. Смогут ли такие демонстрации повлиять на коллективную позицию этих стран — в материале «Известий».
Запад накрывают протесты
Обострение палестино-израильского конфликта вызвало серию пропалестинских протестов не только в мусульманских странах, но и в Европе, где находится большое число выходцев с Ближнего Востока. С начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября крупные демонстрации, направленные на критику действий Израиля по отношению к мирному населению сектора Газа, прошли в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге, Риме, Париже, Франкфурте, Афинах, Мадриде, Барселоне и ряде других городов.
С развитием событий в секторе Газа количество пропалестинских акций в Европе отнюдь не снижается. Последняя волна протестов поднялась после ракетного удара по больнице «Аль-Ахли» в Газе 17 октября, в результате которого погибло несколько сотен человек. Стороны возложили ответственность друг на друга, а США заявили, что у них имеются доказательства непричастности Израиля к этой атаке.
В Берлине 18 октября вторую ночь подряд в районе Нойкельн шли демонстрации, переросшие в стычки с полицией. В результате пострадали 65 правоохранителей, сообщили в полиции. 174 участника акции были задержаны, на 65 из них составлены протоколы.
Также около сотни человек были задержаны во время протестов в поддержку прекращения огня на Ближнем Востоке у здания конгресса США в Вашингтоне. При этом местный телеканал Fox и вовсе сообщает о 300 задержанных. Протестующим даже удалось проникнуть в одно из зданий конгресса, из-за чего полиции пришлось оттеснить с улиц участников акции. Примечательно, что среди активистов были члены организации Jewish voice for peace (англ. — «Еврейский голос за мир»).
Выходили на митинги в Гааге, Праге и других городах. При этом часто для разгона демонстрантов силовики применяли спецсредства (водометы — в Германии, слезоточивый газ — в Греции и Франции, светошумовые гранаты и другое).
Практически во всех странах Запада правительства стремятся минимизировать эффект от пропалестинских акций. Во Франции глава местного МВД Жеральд Дарманен в самом начале конфликта на Ближнем Востоке распорядился не допускать проведения любых манифестаций в поддержку Палестины. Действие подобного запрета поддержал административный суд Парижа, однако накануне стало известно, что Государственный совет Франции инициативу не поддержал.
Разные взгляды
Действия Запада укладываются в подход, который ЕС и США применяют в своей коллективной внешней политике: демонстрация единства и солидарности стала одним из инструментов европейской дипломатии. Несмотря на повышение уровня социальной напряженности в своих обществах по вопросу палестино-израильского урегулирования, европейские и американские политики продолжают прилетать в Тель-Авив практически ежедневно, чтобы продемонстрировать свою приверженность политике Израиля в условиях войны, в состоянии которой еврейское государство оказалось после атаки боевиков ХАМАС.
В Израиле уже побывали лидеры Еврокомиссии и Европарламента, госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер ФРГ Олаф Шольц. 18 октября Израиль посетил американский лидер Джо Байден, визит которого эксперты не могут оценить как успешный: на фоне удара по больнице «Аль-Ахли» Иордания отменила саммит Байдена с руководителями Иордании, Египта и Палестины, который должен был пройти в Аммане.
19 октября Тель-Авив с официальным визитом посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который также прилетел выразить безоговорочную поддержку Израилю.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах 18 октября в Тель-Авиве
«Прежде всего я здесь, чтобы выразить солидарность с народом Израиля. Вы пережили ужасный террористический акт, и я хочу, чтобы вы знали, что мы с Великобританией стоим на вашей стороне», — заявил политик.
Также в ближайшем будущем анонсирован визит президента Франции Эммануэля Макрона. Однако, несмотря на то что Европа и США пытаются выступить общим фронтом, на Западе нет единства по палестино-израильскому конфликту, говорит «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
— В Европе и даже в США есть достаточно мощные силы, которые хотят принудить Израиль остановиться и отказаться от его агрессивных замыслов и действий. Положение европейских и отчасти американских политиков очень двойственное: их позиция уже в большей степени пропалестинская, чем того хотелось бы Израилю. А те протесты, которые происходят, — на руку европейским правителям, поскольку они показывают отсутствие единства в европейском обществе и помогают и США, и ЕС занимать более сбалансированную позицию, — говорит эксперт.
Действительно, европейским странам уже неоднократно приходилось делать публичные замечания Израилю относительно методов ведения войны: в ЕС признают, что не все действия ЦАХАЛ соотносятся с международным правом, в ООН заявляли, что Израиль за несколько дней войны уже успел совершить военные преступления. Инцидент с госпиталем в Газе же и вовсе поспособствовал радикализации требований о мире не только в арабских, но и в европейских странах.
В целом это не вызывает удивления, учитывая количество мигрантов в Европе. Только за первые девять месяцев 2023 года в странах ЕС было зарегистрировано 801 459 ходатайств о предоставлении статуса беженца, и это уже самый высокий показатель за аналогичный период с 2016-го, когда Европу накрыла волна миграционного кризиса. Если динамика сохранится, то количество прошений к концу года может превысить показатель в 1 млн, говорят данные Европейского агентства по делам беженцев.
В 2022 году было подано 966 тыс. таких заявлений, и это тоже в полтора раза больше, чем было в 2021-м. В эти цифры не включены украинские беженцы, уехавшие в европейские страны с начала СВО. По данным еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, с начала боевых действий на Украине в Европу прибыло почти 10 млн граждан этой страны.
Новый миграционный кризис
Евросоюз не может игнорировать мигрантов, которые становятся важным фактором в формировании повестки. И хотя пока пропалестинские демонстрации не привели к коррекции политики объединения, в будущем игнорирование этих проблем может привести к поляризации европейского общества, считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов.
— Волна митингов солидарности с Палестиной будет продолжаться и так или иначе будет постепенно поляризовать общественное мнение в странах Европы на произраильский и пропалестинский сегменты. Власти до последнего будут сопротивляться, но как будет развиваться ситуация, пока прогнозировать сложно. В любом случае с точки зрения социальной нестабильности в странах ЕС этот раскол в будущем может сыграть большую роль, — говорит эксперт в беседе с «Известиями».
Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может обернуться для Европы другой проблемой — новым миграционным кризисом. По мнению Тимофея Бордачева, такое развитие событий возможно при условии, если «правительство Израиля пойдет ва-банк и развяжет наземную агрессию против сектора Газа». Наземная операция, которую израильские власти начали готовить с первого дня нападения ХАМАС, всё еще не началась. Аналитики полагают, что связано это по большей части с недостаточной подготовленностью ЦАХАЛ к сухопутным операциям подобного масштаба, а также со стремлением минимизировать количество жертв среди мирного населения.
Власти Иордании и Египта, ближайших соседей палестинских образований, уже заявили, что не примут беженцев из сектора Газа. Причин для этого также много, главные из которых — во-первых, в этих странах и так достаточно палестинских беженцев, а для приема новых требуется создание дополнительной инфраструктуры, а во-вторых, Египет и Иордания боятся радикализации конфликта и возможного прямого вовлечения в войну. На этом фоне эксперты ожидают, что значительное количество палестинских беженцев может направиться в Европу.
— В этом контексте интересно то, как страны ЕС станут реагировать. Будут ли они жестко пресекать этот процесс, установят ли какие-то кордоны, в том числе морские. Или же они фактически откроют двери, как это было в 2015 году. Плюс нельзя исключать, что часть палестинских беженцев пойдет через Турцию, ситуация там может повториться, как это было в том же 2015-м, когда сирийские беженцы шли через нее, — говорит Олег Барабанов.
В Европе понимают перспективу нового миграционного кризиса. На экстренном саммите 17 октября лидеры ЕС обсудили позицию по обострению в секторе Газа, а также количество гуманитарной помощи для палестинцев.
«Существует значительный риск миграции и перемещения масс людей в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев, что создает риск новых миграционных волн для Европы», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Эксперты при этом уверены, что ЕС не готов к новой волне нелегалов.
С начала обострения ситуации в секторе Газа жертвами стало более 3,5 тыс. человек, свыше 12 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля погибло до 1,5 тыс. человек, более 4,6 тыс. пострадали. Число погибших россиян достигло 19.
Тем временем в ЦАХАЛ уточнили число удерживаемых боевиками ХАМАС заложников — сейчас установлено, что в руках радикалов находятся 203 человека, среди них, по данным российских дипломатов, двое граждан РФ. Однако и эти данные могут оказаться неокончательными.