Миграционный криз: в ЕС не готовы к приему беженцев из сектора Газа

У Евросоюза нет четкого плана на случай нового притока мигрантов с Ближнего Востока, спровоцированного обострением конфликта между ХАМАС и Израилем, заявили «Известиям» депутаты Европарламента. 17 октября ЕС провел экстренный саммит для обсуждения перспективы предоставления гуманитарной помощи Палестине и риска нового миграционного кризиса. В Европарламенте подчеркивают, что очередная волна беженцев пройдет в том числе через Западные Балканы в направлении Германии, Франции и Великобритании. Депутаты призвали европейские власти договориться, в частности, с Египтом. Эксперты считают, что приток нелегалов может повлиять на рост криминогенной обстановки в Европе. Свидетельством этого может служить недавний теракт в Брюсселе, в результате которого погибли два человека.

Новый миграционный кризис

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, спровоцированное войной между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем, заставило сотни тысяч людей срочно эвакуироваться из сектора Газа. По данным ООН, к 14 октября (спустя семь дней после начала боевых действий) на юге анклава разместились свыше 600 тыс. беженцев. Многие из них устремились к единственному КПП на границе с Египтом — переходу «Рафах», который Каир держит на замке. Впрочем, власти Египта заявляют, что официально его не закрывали.

На этом фоне лидеры Евросоюза 17 октября провели экстренный саммит. На повестке дня стояли главные вопросы: какова общая позиция ЕС в отношении разразившегося конфликта, сколько потребуется гуманитарной помощи для палестинцев и что делать с возможной новой волной беженцев. «Существует значительный риск миграции и перемещения масс людей в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев, что создает риск новых миграционных волн для Европы», — подчеркнул глава Евросовета Шарль Мишель.

В Европарламенте тем временем сообщили «Известиям», что ЕС не сможет подготовиться к приему палестинских беженцев. Депутат ЕП от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что у европейских стран отсутствует какой-либо согласованный план действий. Основной поток может хлынуть через Западные Балканы.

— Нелегальная миграция будет осуществляться, как обычно, в основном через мою страну — Хорватию. Я предсказываю новую волну миграции, конечными пунктами которой станут Франция, Германия и Великобритания, — говорит Синчич.

По его словам, в Хорватии не хватает полицейских, и у них нет достаточного количества спецсредств. Новые миграционные волны смогут сдержать лишь национальные вооруженные силы, которые следует разместить на границе, считает он. А депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек подчеркивает, что Евросоюзу за много лет так и не удалось построить центры для беженцев за пределами ЕС, и поэтому европейцам придется разместить очередную волну мигрантов у себя.

— Если миллионы палестинцев покинут сектор Газа, большинство из них в конечном итоге окажутся в Европе, даже если страны ЕС просто не смогут себе этого позволить, — заявил Бек «Известиям».

Впрочем, есть и другое решение: договориться о приеме беженцев с соседями Палестины. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает, что ЕС следует активнее взаимодействовать с Египтом.

— Мы должны работать в тесном сотрудничестве с Каиром, чтобы поддерживать политику Египта и учитывать его точку зрения в этом кризисе, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Однако такой расклад не по вкусу ближневосточным партнерам ЕС. Власти Египта возмутились. По данным Financial Times, Каир пригрозил Европе переправить миллион беженцев в Европу из-за требования Брюсселя открыть пограничный переход для палестинцев. Тем временем король Иордании Абдалла II прямо заявил, что его страна не сможет принять беженцев из сектора Газа. «Это «красная линия». Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте, — отметил он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, призвав Запад не перекладывать проблему «на плечи других государств».

Сложности адаптации

В Евросоюзе в последние годы стремительно растет приток беженцев. По подсчетам Еврокомиссии, в 2022 году в ЕС прибыли 3,7 млн легальных и 330 тыс. нелегальных мигрантов. Для сравнения: в разгар кризиса 2015 года в ЕС прибыли около 2 млн человек. Рост нелегальной миграции в ЕС считают большой проблемой в связи ростом преступности.

— В странах ЕС при большом потоке мигрантов в наиболее дешевых частях городов будут образовываться гетто, — считает евродепутат Синчич. — Через пару лет коренное население покинет эти районы из-за роста преступности.

Для решения проблемы в ЕС несколько лет разрабатывают так называемый «миграционный пакт», который призван снизить бремя средиземноморских стран Евросоюза, принимающих нелегальных мигрантов одними из первых. Предполагается, что он будет принят к выборам в Европарламент в 2024 году. За его скорейшее одобрение выступают Греция, Италия, Испания, Кипр и Мальта. Против — страны Центральной и Восточной Европы: Венгрия и Польша. «Они вовсе не хотят интегрироваться, напротив, они хотят навязать свой порядок Европе. Это чрезвычайно опасно, и этот механизм переселения является лишь стимулом для того, чтобы в Европу прибывали новые волны мигрантов. Это самоубийство», — заявил 3 октября министр обороны Польши Мариуш Блащак. Позицию Варшавы и Будапешта в той или иной мере разделяют в Австрии, Чехии и Словакии, где на последних парламентских выборах победила партия SMER, выступающая за ужесточение миграционной политики.

Растут опасения из-за возможных волн миграции и в ФРГ, принимающей в ЕС самое большое количество беженцев. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), пользующаяся поддержкой более 20% избирателей, требует от кабмина предотвратить рост иммиграции в связи с обострением ситуации в Израиле.

— Мы призываем федеральное правительство продолжить переговоры с государствами региона для решения гуманитарной ситуации на месте. Миграционные потоки в Европу должны быть остановлены, — говорится в заявлении фракции АдГ в бундестаге, которое оказалось в распоряжении «Известий».

Европейцы опасаются роста криминогенной обстановки в связи с притоком мигрантов, считает кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Бышок.

— В Европе не существует работающих механизмов равномерного распределения мигрантов — они селятся в определенных анклавах, в которых люди могут подвергаться радикализации, — отметил Бышок в разговоре с «Известиями».

К слову, 16 октября в Брюсселе — политическом центре ЕС — произошел теракт, в результате которого погибли двое и один был ранен. По предварительным данным, преступником оказался тунисец Абдеслам Лассуед, нелегально проживавший в Бельгии. Сам он называл себя членом ИГИЛ (запрещена в РФ. — «Известия») и заявил, что убил «неверных». В прокуратуре Бельгии сообщили, что он был ранен при задержании и впоследствии скончался. Примечательно, что правоохранительные органы не исключили связь теракта с конфликтом в Израиле.