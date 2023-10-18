Эхо борьбы: вдохновится ли КНДР «успехами» ХАМАС
Сеул обвиняет Пхеньян в поставках оружия ХАМАС и открывает с Японией и США трехстороннюю линию связи по вопросам безопасности, создавая своего рода азиатскую версию НАТО. Эксперты считают, что поставки определенного вида вооружений действительно возможны, однако это необязательно означает поддержку Пхеньяном экстремистов. При этом в ВС Республики Корея опасаются и вторжения Севера на волне атак из сектора Газа на Израиль. Насколько велики шансы, что такой сценарий реализуется и как шаги Сеула и его партнеров связаны с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР — в материале «Известий».
Откуда оружие у ХАМАС
В южнокорейском Yonhap со ссылкой на представителя Объединенного Комитета начальников штабов ВC Республики Корея 17 октября заявили, что ХАМАС, вероятно, использует оружие из КНДР. В частности, ракета с осколочно-фугасной боевой частью, выпущенная 7 октября по Израилю, произведена в Северной Корее. Также среди таких вооружений называют реактивный гранатомет F-7. В комитете предположили, что и снаряды, обнаруженные возле границы с Израилем, экспортированы из КНДР. Боеприпасы с той же маркировкой, по словам военного чиновника, ранее использовались в артиллерийских атаках Северной Кореи.
Ранее об этом, ссылаясь на фото и видеоматериалы, также говорили военные эксперты из США. Однако исследователи уточнили, что поставки могли осуществляться еще с 2009 года через Иран или Сирию. Ситуация с предполагаемой торговлей оружием приковывает внимание СМИ в том числе и потому, что Пхеньян в публичном поле критикует действия Израиля в отношении Газы.
В КНДР утверждения о поставках вооружений ХАМАС опровергли.
«Это не что иное, как попытка переложить вину за ближневосточный кризис, вызванный неправильной гегемонистской политикой (США. — «Известия»), на третью страну и таким образом избежать международной критики, направленной на империю зла», — подчеркивает официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.
При этом, по мнению профессора в Университете Кукмин в Сеуле Андрея Ланькова, израильская армия, судя по всему, действительно захватила образцы северокорейского вооружения. Но это не значит, что Пхеньян имеет тесные связи с ХАМАС. Эксперт в беседе с «Известиями» отметил, что КНДР нередко поставляла вооружение различным повстанческим группировкам, например, в странах Африки и на территории Шри-Ланки. Особенно это касается легкого стрелкового оружия. Тем не менее пока не удалось установить, поставлялось ли оружие напрямую или через третьи страны. И эксперт подчеркивает: никаких интересов у КНДР на Ближнем Востоке нет.
КНДР за Палестину?
Симпатии Пхеньяна к арабской стороне конфликта продиктованы не конкретными интересами, а, скорее, позицией в отношении политики гегемонов, считает научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Анна Поленова.
— В официальных СМИ КНДР подчеркивает двуличие Вашингтона, который, выступая за право Украины на суверенитет, поддерживает претензии Израиля на палестинские территории, тем самым дестабилизируя обстановку в регионе. Эта тема для страны близкая и болезненная: Пхеньян не понаслышке знает, что означает вмешательство Вашингтона в урегулирование региональных конфликтов. Кроме того, нынешние обвинения в адрес Северной Кореи сильно пересекаются с тем, что говорили и писали о якобы присоединении КНДР к СВО или поставках вооружений в Россию. Это довольно далеко от реальных доказательств существующей угрозы, — добавила эксперт.
Помимо предполагаемых поставок вооружений, в южнокорейских ВС беспокоятся о том, что Север может обучать ХАМАС военной тактике. Известно, что северокорейцы часто прибегали к нетрадиционным способам ведения боевых действий, поэтому могли поделиться своим опытом, включая использование парапланов для пересечения границы.
Несмотря на то, что в XXI веке КНДР значительно продвинулась в развитии современного вооружения, используются и альтернативные инструменты. В 2016 году стало известно, что Ким Чен Ын присутствовал на учениях спецподразделений северокорейских ВС, в ходе которых использовались парапланы. Целью учений был захват «Синего дома» — президентской резиденции в Сеуле. В ВС Кореи опасаются, что Пхеньян применит эту же тактику для реального вторжения.
Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточном в Приамурье
Опасения США, Южной Кореи и Японии по поводу возможного военного сотрудничества КНДР и ХАМАС появились в преддверии визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Северную Корею 18 октября. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, шеф российской дипломатии затронет «широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова». При этом ключевым пунктом повестки должно стать согласование возможного визита в КНДР президента РФ Владимира Путина.
Ранее западная пресса и политики были также обеспокоены перспективами сотрудничества России и Северной Кореи после приезда Ким Чен Ына в Москву в сентябре. Тогда состоялись переговоры не только с президентом РФ, но и министром обороны Сергеем Шойгу.
Тем временем США, Япония и Южная Корея открыли трехстороннюю линию связи по вопросам безопасности. Высокопоставленный представитель Сеула, сообщил агентству Yonhap, что она обеспечит бесперебойную голосовую и видеосвязь между руководителями советов нацбезопасности трех стран.
По словам Андрея Ланькова, Южная Корея уже давно обеспокоена успехами КНДР в разработке ядерного вооружения, а потому создание горячей линии обсуждалось довольно продолжительное время. При этом эксперт отмечает, что это маленький шаг к созданию полноценного трехстороннего альянса, который в прессе уже нарекли «азиатской версией НАТО». В то же время Ланьков подчеркивает, что в ближайшее время нового альянса ждать не стоит, равно как и кратного усиления напряженности на Корейском полуострове.