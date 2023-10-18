Эхо борьбы: вдохновится ли КНДР «успехами» ХАМАС

Сеул обвиняет Пхеньян в поставках оружия ХАМАС и открывает с Японией и США трехстороннюю линию связи по вопросам безопасности, создавая своего рода азиатскую версию НАТО . Эксперты считают, что поставки определенного вида вооружений действительно возможны, однако это необязательно означает поддержку Пхеньяном экстремистов. При этом в ВС Республики Корея опасаются и вторжения Севера на волне атак из сектора Газа на Израиль . Насколько велики шансы, что такой сценарий реализуется и как шаги Сеула и его партнеров связаны с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР — в материале «Известий» .

Откуда оружие у ХАМАС

В южнокорейском Yonhap со ссылкой на представителя Объединенного Комитета начальников штабов ВC Республики Корея 17 октября заявили, что ХАМАС, вероятно, использует оружие из КНДР. В частности, ракета с осколочно-фугасной боевой частью, выпущенная 7 октября по Израилю, произведена в Северной Корее. Также среди таких вооружений называют реактивный гранатомет F-7 . В комитете предположили, что и снаряды, обнаруженные возле границы с Израилем, экспортированы из КНДР. Боеприпасы с той же маркировкой, по словам военного чиновника, ранее использовались в артиллерийских атаках Северной Кореи.

Ранее об этом, ссылаясь на фото и видеоматериалы, также говорили военные эксперты из США . Однако исследователи уточнили, что поставки могли осуществляться еще с 2009 года через Иран или Сирию. Ситуация с предполагаемой торговлей оружием приковывает внимание СМИ в том числе и потому, что Пхеньян в публичном поле критикует действия Израиля в отношении Газы.

В КНДР утверждения о поставках вооружений ХАМАС опровергли.

Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

« Это не что иное, как попытка переложить вину за ближневосточный кризис, вызванный неправильной гегемонистской политикой (США. — «Известия»), на третью страну и таким образом избежать международной критики, направленной на империю зла », — подчеркивает официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

При этом, по мнению профессора в Университете Кукмин в Сеуле Андрея Ланькова, израильская армия, судя по всему, действительно захватила образцы северокорейского вооружения. Но это не значит, что Пхеньян имеет тесные связи с ХАМАС . Эксперт в беседе с «Известиями» отметил, что КНДР нередко поставляла вооружение различным повстанческим группировкам, например, в странах Африки и на территории Шри-Ланки . Особенно это касается легкого стрелкового оружия. Тем не менее пока не удалось установить, поставлялось ли оружие напрямую или через третьи страны . И эксперт подчеркивает: никаких интересов у КНДР на Ближнем Востоке нет .

КНДР за Палестину?

Симпатии Пхеньяна к арабской стороне конфликта продиктованы не конкретными интересами, а, скорее, позицией в отношении политики гегемонов , считает научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Анна Поленова.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

— В официальных СМИ КНДР подчеркивает двуличие Вашингтона, который, выступая за право Украины на суверенитет, поддерживает претензии Израиля на палестинские территории, тем самым дестабилизируя обстановку в регионе. Эта тема для страны близкая и болезненная: Пхеньян не понаслышке знает, что означает вмешательство Вашингтона в урегулирование региональных конфликтов . Кроме того, нынешние обвинения в адрес Северной Кореи сильно пересекаются с тем, что говорили и писали о якобы присоединении КНДР к СВО или поставках вооружений в Россию. Это довольно далеко от реальных доказательств существующей угрозы, — добавила эксперт.

Помимо предполагаемых поставок вооружений, в южнокорейских ВС беспокоятся о том, что Север может обучать ХАМАС военной тактике . Известно, что северокорейцы часто прибегали к нетрадиционным способам ведения боевых действий, поэтому могли поделиться своим опытом , включая использование парапланов для пересечения границы.

Несмотря на то, что в XXI веке КНДР значительно продвинулась в развитии современного вооружения, используются и альтернативные инструменты. В 2016 году стало известно, что Ким Чен Ын присутствовал на учениях спецподразделений северокорейских ВС, в ходе которых использовались парапланы. Целью учений был захват «‎Синего дома» — президентской резиденции в Сеуле. В ВС Кореи опасаются, что Пхеньян применит эту же тактику для реального вторжения .

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточном в Приамурье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Опасения США, Южной Кореи и Японии по поводу возможного военного сотрудничества КНДР и ХАМАС появились в преддверии визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Северную Корею 18 октября . По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, шеф российской дипломатии затронет «широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова» . При этом ключевым пунктом повестки должно стать согласование возможного визита в КНДР президента РФ Владимира Путина.

Ранее западная пресса и политики были также обеспокоены перспективами сотрудничества России и Северной Кореи после приезда Ким Чен Ына в Москву в сентябре. Тогда состоялись переговоры не только с президентом РФ, но и министром обороны Сергеем Шойгу.

Тем временем США, Япония и Южная Корея открыли трехстороннюю линию связи по вопросам безопасности . Высокопоставленный представитель Сеула, сообщил агентству Yonhap, что она обеспечит бесперебойную голосовую и видеосвязь между руководителями советов нацбезопасности трех стран.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa