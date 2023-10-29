Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили два Leopard и два Bradley
Мир
МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 35
Армия
Группировка ВС РФ «Центр» подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
Мир
Экс-депутат рады призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины
Мир
BI сообщил о превосходстве беспилотников ВС РФ над дронами ВСУ
Мир
Два миротворца ООН ранены при израильском обстреле юга Ливана
Армия
Экипажи танков Т-72Б3 поразили замаскированные в лесополосе позиции ВСУ
Мир
Al Jazeera сообщил об усилении бомбардировки у лагеря беженцев Джабалия
Мир
В США рассказали об угрозе танкам ВСУ из-за российских дронов-камикадзе
Армия
ВС РФ ликвидировали минометный расчет ВСУ
Мир
Полковник Макгрегор предсказал для США вьетнамский сценарий на Украине
Мир
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября
Сюжет:

Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек

0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 8 тыс. человек. Об этом 29 октября сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа возросло до более чем 8 тыс. человек, половина из которых — дети», — говорится в Telegram-канале Al Mayadeen.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что сотни раненых в палестинском секторе Газа хирурги оперируют без анестезии из-за нехватки медикаментов.

27 октября сообщалось, что палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток из-за нехватки топлива. Представительница организации Нибаль Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей. Она констатировала, что у медиков закончились лекарства, гуманитарная помощь и топливо.

За день до этого главный хирург больницы в Эль-Аксе в секторе Газа Абделькараим Эссалут сообщил, что существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Врач добавил, что иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.

25 октября врач Мохаммед Абдул Рахман Райан рассказал «Известиям» об острой нехватке мест для пациентов в этой же больнице в Эль-Аксе. Он отметил, что в учреждении дефицит хирургических кабинетов. Также Райан указал, что в больнице острая нехватка солнечных генераторов. По его словам, они могут остановиться в любой момент.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023