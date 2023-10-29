Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 8 тыс. человек. Об этом 29 октября сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа возросло до более чем 8 тыс. человек, половина из которых — дети», — говорится в Telegram-канале Al Mayadeen.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что сотни раненых в палестинском секторе Газа хирурги оперируют без анестезии из-за нехватки медикаментов.

27 октября сообщалось, что палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток из-за нехватки топлива. Представительница организации Нибаль Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей. Она констатировала, что у медиков закончились лекарства, гуманитарная помощь и топливо.

За день до этого главный хирург больницы в Эль-Аксе в секторе Газа Абделькараим Эссалут сообщил, что существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Врач добавил, что иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.

25 октября врач Мохаммед Абдул Рахман Райан рассказал «Известиям» об острой нехватке мест для пациентов в этой же больнице в Эль-Аксе. Он отметил, что в учреждении дефицит хирургических кабинетов. Также Райан указал, что в больнице острая нехватка солнечных генераторов. По его словам, они могут остановиться в любой момент.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.