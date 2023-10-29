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ВОЗ сообщила о сотнях операций без анестезии в секторе Газа

ВОЗ сообщила, что в секторе Газа сотни раненых оперируют без анестезии
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Сотни раненых в палестинском секторе Газа хирурги оперируют без анестезии из-за нехватки медикаментов. Об этом 28 октября телеканалу Al Jazeera сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Сотни раненых в секторе Газа оперируются без анестезии», — сказали в организации. Кроме того, представители ВОЗ отметили, что врачи сектора Газа ожидают прибытия примерно 26 т медицинской помощи.

Организация также призвала Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) не обстреливать медицинские учреждения в палестинской Газе.

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Накануне, 27 октября, сообщалось, что палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток из-за нехватки топлива. Представительница организации Нибаль Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей. Она констатировала, что у медиков закончились лекарства, гуманитарная помощь и топливо.

Ранее в этот день пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что Израиль совершает в секторе Газа военные преступления. Она также назвала действия ЦАХАЛ в анклаве коллективным наказанием палестинцев.

26 октября главный хирург Абделькараим Эссалут сообщил, что в больнице в Эль-Аксе существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Врач добавил, что иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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