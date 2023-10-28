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Минздрав сектора Газа заявил о 7,7 тыс. погибших

Минздрав сектора Газа: число погибших возросло до 7,7 тыс.
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек. Об этом 28 октября сообщает минздрав анклава.

В министерстве указали, что число жертв достигло 7703 человек. Как уточняется, среди жертв более 3595 детей, передает Anadolu Agency заявление ведомства.

Отмечается, что число пострадавших возросло до 19 734 человек.

«Израилю лучше начать размышлять о мирных переговорах»
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Ранее, 26 октября, медики больницы в Эль-Аксе в секторе Газа сообщили о нехватке у них необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Как заявил в разговоре с «Известиями» главный хирург больницы Абделькараим Эссалут, из всего этого сложилась «ужасная картина».

До этого, 25 октября, палестинское движение ХАМАС заявило, что система здравоохранения сектора Газа абсолютно разрушена и почти не в состоянии функционировать.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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