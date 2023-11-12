Пять человек умерли в больнице в Газе из-за нехватки кислорода

В секторе Газа пять пациентов медицинского центра Аш-Шифа скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

Директор медицинского учреждения Мухаммед Абу Сальмия также заявил, что больница Аш-Шифа полностью окружена ЦАХАЛ, возможности эвакуироваться из нее нет.

«Утверждения израильтян о безопасном проходе не соответствуют действительности. Два человека, попытавшихся эвакуироваться, подверглись нападению», — сказал он, отметив, что в медицинском центре отсутствуют условия для жизнеобеспечения и оказания медицинских услуг.

Абу Сальмия призвал оказать содействие эвакуации 700 пациентов.

Днем ранее иранское агентство Tasnim написало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы Аш-Шифа в секторе Газа. В этот же день Al Jazeera сообщила, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы Аш-Шифа, после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои.

Однако официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщал в тот же день, что военнослужащие израильской армии не блокировали здание медучреждения, в нем до сих пор есть проход для тех, кто хочет его покинуть. Он подчеркнул, что с палестинской стороны, по его мнению, поступало много дезинформации. Кроме того, он заявил, что военные израильской армии помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы Аш-Шифа в Газе.

До этого, 30 октября, ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.