Армия Израиля пообещала помочь с эвакуацией детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 12 ноября, помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы «Аш-Шифа» в Газе. Об этом 11 ноября на брифинге сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Персонал больницы «Аш-Шифа» обратился с запросом, чтобы завтра мы помогли детям из педиатрического отделения переместиться в более безопасную больницу. Мы обеспечим необходимое содействие», — сказал он.

Хагари также отметил, что военнослужащие ЦАХАЛ не блокировали здание медучреждения, в нем до сих пор есть проход для тех, кто хочет его покинуть. Он подчеркнул, что с палестинской стороны, по его мнению, поступало много дезинформации.

«Я хочу прояснить факты: осады больницы «Аш-Шифа» нет, я повторяю — осады нет. Восточная часть больницы открыта со стороны улицы Эль-Вади для безопасного выхода жителей Газы, желающих покинуть больницу. Мы общаемся напрямую и регулярно с персоналом больницы», — резюмировал Хагари.

Ранее в этот день иранское агентство Tasnim написало, что ЦАХАЛ в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Ранее в этот же день Al Jazeera заявил, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа», после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои.

Накануне сообщалось, что в результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа один человек погиб и 20, в основном дети, пострадали, причем, как отметило палестинское общество Красного Полумесяца, двое из них находятся в критическом состоянии.

Столкновения у медицинского учреждения в секторе Газа начались ранее этим же днем. По данным палестинского общества Красного Полумесяца, огонь по больнице открыли израильские снайперы.

Ранее, 7 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в секторе Газа врачи проводят операции, в том числе ампутации, без анестезии. Также указывается, что за последний месяц было убито более 160 медицинских работников, находившихся при исполнении своих обязанностей.

До этого, 30 октября, ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

26 октября главный хирург больницы в Эль-Аксе в секторе Газа Абделькараим Эссалут сообщил, что существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Врач добавил, что иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.