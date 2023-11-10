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Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что в районе больницы Аль-Кудс в секторе Газа идут столкновения. Сообщение об этом опубликовано 10 ноября в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отмечается, снайперы ведут огонь, вследствие чего есть раненые.

«Сейчас ожесточенные столкновения, а снайперы оккупантов (так Палестина называет Израиль. — Ред.) открыли огонь по больнице Аль-Кудс, что приводит к ранениям среди перемещенных людей», — сказано в сообщении.

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30 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращается.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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