В результате атаки по больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа пострадали около 20 человек, еще один погиб. В числе раненых в основном дети, о чем в пятницу, 10 ноября, сообщило палестинское общество Красного Полумесяца

«Один человек погиб и 20, в основном дети, пострадали, причем двое из них находятся в критическом состоянии, из-за того, что израильские снайперы нацелились на больницу «Аль-Кудс» и открыли огонь непосредственно по людям в здании. Кроме того, есть пострадавшие от осколков артиллерийских снарядов к западу от больницы», — отмечается в сообщении, опубликованном на странице организации в соцсети X (бывш. Twitter).

Столкновения у медицинского учреждения в секторе Газа начались ранее этим же днем. По данным палестинского общества Красного Полумесяца, огонь по больнице открыли израильские снайперы.

30 октября Всемирная организация здравоохранения заявила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращается.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.