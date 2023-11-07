ВОЗ заявила о проведении в Газе операций по ампутации без анестезии

В секторе Газа врачи проводят операции, в том числе ампутации, без анестезии. Об этом 7 ноября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, некоторым жителям анклава проводят хирургическое вмешательство без необходимых для этого препаратов. Также сообщается, что за последний месяц было убито более 160 медицинских работников, находившихся при исполнении своих обязанностей.

Ранее, 4 ноября, палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на минздрав сектора Газа сообщило о 150 погибших медработниках в анклаве. Уточнялось, что жертвами также стали 43 сотрудника гражданской обороны, было повреждено 50 машин скорой помощи, 27 из них полностью выведены из строя.

30 октября ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался. Также заканчивались запасы медикаментов, а перебои с топливом сказывались на работе медицинских учреждений и машин скорой помощи.

До этого, 25 октября, врач Мохаммед Абдул Рахман Райан рассказал «Известиям» об острой нехватке мест для пациентов в больнице в Эль-Аксе. Он отметил, что в учреждении дефицит хирургических кабинетов. Также Райан указал, что в больнице острая нехватка солнечных генераторов. По его словам, они могут остановиться в любой момент.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.