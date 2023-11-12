«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»

Израиль после завершения наземной операции не сможет обеспечивать безопасность сектора Газа в течение длительного периода. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценкам, в итоге анклав могут попытаться передать под управление Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом. Однако согласятся ли принять власть в Раммале жители сектора Газа, неизвестно. Так или иначе, пока этого не произошло — боевые действия в регионе продолжаются. 12 ноября израильская сторона объявила об очередной гуманитарной паузе. В этот же день через КПП «Рафах» на территорию Египта эвакуировались первые 70 граждан России — они будут направлены в Каир, чтобы оформить документы для возвращения в РФ. Все они должны были покинуть регион еще 10 ноября, однако пропуск через «Рафах» в последний момент был отменен.

Эвакуация граждан РФ из сектора Газа

Ситуация в секторе Газа продолжает оставаться напряженной, и на этом фоне власти многих стран стремятся активизировать работу по эвакуации своих граждан из анклава. 12 ноября Египет наконец-то пропустил первых россиян через КПП «Рафах», застрявших в Газе с 7 октября. В МЧС РФ сообщили об эвакуации 70 россиян.

— 35 дней мы находились в секторе Газа под очень жесткой войной без воды, электричества, газа, еды. У меня ребенок уже болеет из-за плохого качества воды, у него рвота. И наконец мы выехали, — рассказывает один из спасшихся.

По словам вышедших людей, до КПП «Рафах» им пришлось добираться «всеми силами». Многие благодарят МЧС, российских дипломатов и президента Владимира Путина за помощь в эвакуации.

— Мы абсолютно все потеряли, и мы очень нуждаемся в поддержке российского президента, правительства и всего российского народа, — говорит одна из эвакуированных жительниц Газы.

Специалисты МЧС оказали спасенным людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечив их питанием и водой. Все граждане РФ будут направлены в Каир, где им помогут оформить необходимые документы для отправки в РФ. Всего в списках для выезда из сектора Газа числятся около 600 россиян.

Граждане РФ должны были покинуть сектор Газа еще 10 ноября: пересечь границу с Египтом должны были 85 человек. Однако пропуск иностранцев и палестинцев с двойным гражданством в последний момент отменили из-за «отсутствия координации по вопросу доставки раненых палестинцев из северной части сектора Газа». В МИД России заявили, что проблема вывоза раненых через КПП не должна увязываться с вывозом гражданских лиц с иностранными паспортами и пообещали обсудить ситуацию с Израилем, Палестиной и Египтом. Помимо россиян, эвакуацию на этом пункте ожидали и граждане других стран — в общей сложности 10 ноября через «Рафах» должны были пройти 594 человека.

Число погибших в Газе превысило 11 тыс. человек

С усилением вооруженного противостояния ХАМАС и Израиля растет и количество жертв среди мирного населения. По данным палестинского минздрава, в секторе Газа погибло уже более 11 тыс. и пострадало свыше 27 тыс. жителей. Число погибших в Израиле, по последним данным, по-прежнему составляет более 1,4 тыс. человек.

В мире при этом усиливается движение в поддержку палестинцев. Так, в Лондоне состоялась рекордная по числу участников акция поддержки, в которой приняли участие до 800 тыс. человек. Демонстрации и антивоенные митинги прошли в Финляндии, Австралии, Японии и даже в Израиле. В Тель-Авиве и Иерусалиме на улицы вышли десятки тысяч людей с требованием скорейшего возвращения более 200 заложников, удерживаемых ХАМАС.

Между тем армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную операцию в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявляют, что израильским войскам удалось выдавить ХАМАС из северной части анклава и занять аванпосты «Хаспина» и «Бадер». Армия Израиля сообщила, что за период активных боевых действий ей удалось взорвать более 150 тоннелей, используемых боевиками ХАМАС. По данным израильского портала Yedioth Ahronoth, с 7 октября Израиль ликвидировал около 20 высокопоставленных членов ХАМАС.

Однако военное крыло ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — продолжает сопротивление. 11 ноября ее представители сообщили об уничтожении 160 единиц израильской военной техники с начала наземной операции Израиля в анклаве.

12 ноября Израиль вновь объявил о четырехчасовой паузе в районе лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Первая гуманитарная пауза была объявлена 9 ноября. Цель подобных мероприятий — доставка гуманитарных грузов в сектор Газа. Вероятно, на это Израиль вынудили международные партнеры и главным образом США. Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что требовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху введение гуманитарной паузы на срок более трех дней. Британская Guardian писала, что израильский лидер отказался устанавливать режим прекращения огня на пять дней в обмен на освобождение части заложников.

Что ждет анклав в будущем

К слову, в администрации Байдена все настойчивее призывают Нетаньяху сдержаннее вести боевые действия. 10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль прилагает недостаточно усилий для защиты мирных граждан.

— Слишком много палестинцев было убито, слишком многие пострадали за эти недели, — заметил Блинкен.

Жестче стала и риторика президента Франции Эммануэля Макрона. 10 ноября в интервью «Би-би-си» он подчеркнул, что действия израильской армии «не имеют оправдания».

— Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут, — сказал он.

В арабском мире призывают сохранить право палестинцев проживать на территории сектора Газа. 11 ноября в Саудовской Аравии состоялся совместный саммит стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, на котором констатировалось, что территория анклава — неотъемлемая часть единого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его сирийский коллега Башар Асад, в свою очередь, заявили о неприемлемости перемещения палестинцев из сектора Газа. Еще 10 ноября президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заметил, что палестинские власти с Западного берега реки Иордан готовы обеспечить безопасность в секторе Газа после завершения военной операции Израиля.

Впрочем, премьер-министр Биньямин Нетаньяху негативно отреагировал на предложение Аббаса. Ранее он допустил, что Израиль на «неопределенный срок» мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа и обеспечение в нем безопасности.

— Там не будет гражданской власти, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, ликвидировать государство Израиль, — заявил Нетаньяху.

При этом он уточнил, что ЦАХАЛ планирует провести «полную демилитаризацию» анклава.

Возможна ли оккупация

Предложения израильского премьера, возможно, ввели в замешательство американских союзников. По данным радио Kan, администрация Байдена запросила разъяснения у властей Израиля по поводу заявлений Нетаньяху о сохранении контроля в области безопасности в секторе Газа. Однако, по мнению доцента института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко, долгосрочная оккупация сектора Газа вряд ли возможна. Эксперт напомнил, что Израиль уже удерживал контроль над анклавом с 1967 по 2005 год.

— Вероятно, то, что говорит сейчас Нетаньяху — просто риторика, потому что Израиль вряд ли станет второй раз наступать на те же самые грабли. Полного военного контроля над этой территорией достигнуть не удастся. Там проживает 1,5 млн человек, которые очевидно настроены анти-израильски. Присутствие израильских войск только приведет к большому количеству терактов и вылазок против них, — сказал он «Известиям».

Демиденко полагает, что ЦАХАЛ станет сохранять военный контроль над сектором Газа не более чем на шесть месяцев. Наиболее предпочтительным вариантом для Израиля стало бы установление в анклаве власти ФАТХ, который правит на Западном Берегу реки Иордан, однако местные палестинцы вряд ли ее признают.

— Вопрос будет заключаться в том, чтобы попытаться зачистить эту территорию от ХАМАС и других радикальных группировок и как-то привести на их место ФАТХ. Этот план мог бы сработать, но надо понимать, что Палестина с 2007 года существует как две независимые друг от друга территории, — пояснил он. — Не думаю, что в секторе Газа может быть высокий уровень поддержки ФАТХ. Тем более многие в Палестине воспринимают ФАТХ и Махмуда Аббаса как коллаборациониста.

Израилю рано или поздно придется начать мирные переговоры, поскольку полностью уничтожить ХАМАС и другие радикальные группировки в секторе Газа он не сможет, считает политолог, эксперт РСМД Елена Супонина.

— Операция явно затягивается, и поставить сектор Газа под свой контроль будет очень проблематично, поэтому в США, Великобритании предлагают подумать над неким международным контролем, — заявила она «Известиям». — Нынешняя ситуация отличается от той, что была в 1960-х — 1970-х годах. Несмотря на разруху и опасность для жизни, палестинцы не горят желанием покидать свои земли.

Россия при этом не раз подчеркивала, что справедливым решением палестинской проблемы может быть создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.