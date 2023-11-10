Все на вывоз: как проходит первая эвакуация россиян из Газы

Некоторые россияне вынуждены добираться до КПП «Рафах» пешком, подвергаясь при этом постоянным обстрелам . Многие из них лишились домов и практически всех личных вещей. Сейчас эвакуации ожидают первые 85 граждан России, которые попали в списки. Тем не менее желание покинуть анклав выразили около 1 тыс. россиян и граждан СНГ . «Известия» пообщались не только с россиянами у пограничного пункта, но и гражданкой Казахстана, у которой четверо детей находятся сейчас в зоне боевых действий.

Сколько россиян хотят покинуть Газу

На фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС граждане самых разных стран пытаются покинуть анклав. 10 ноября стало известно, что из сектора Газа выедет ряд иностранцев, среди которых 85 граждан России. Они смогут покинуть анклав через КПП «Рафах» на границе с Египтом . Так, с утра в Каир прибыли два спецборта для эвакуации граждан, рассказали «Известиям» осведомленные российские источники. Наряду с этим в МЧС сообщили о доставке 25 т гуманитарной помощи в Египет.

«Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа», — говорится в заявлении ведомства.

Фото: Global Look Press/Str

Согласно информации МИД РФ, порядка 1 тыс. граждан России и СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта . 9 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о приблизительно 300 несовершеннолетних граждан России, которые числятся в списках на эвакуацию из палестинского анклава.

В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эвакуация детей из сектора Газа ведется по дипломатическим каналам через интенсивный диалог со всеми сторонами . «Предпринимаются все возможные попытки для процесса эвакуации. На данный момент есть сдержанный оптимизм, что процесс удастся начать», — отметил он.

При этом посол Израиля в РФ Александр Бен Цви утверждает, что процесс внесения россиян и согласования на их эвакуацию может занять до двух недель. По его словам, египетские власти ввели ежедневное ограничение на проход через КПП «Рафах» 500-600 человек.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

По словам Марии Захаровой, в МИД РФ «были по-настоящему шокированы», услышав заявление посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться так много времени.

«Мы никак не можем понять, почему этот процесс несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, почему этот процесс не разблокируется », — сказала официальный представитель МИД во время своего брифинга 9 ноября.

Она также отметила, что Москва подготовила все необходимые документы и в числе первых составила список россиян, находящихся в секторе Газа, для эвакуации через КПП «Рафах».

— При этом оказалось, что стопор не с египетской стороны, списки согласуются Израилем. Интересно, что буквально на днях [из зоны конфликта] вышли украинцы, молдаване . Однако россиян в согласованных списках до сих пор нет, — сказал ранее «Известиям» один из собеседников «Известий».

Фото: Global Look Press/Str

Пока известно, что более 2 тыс. иностранных граждан пересекли КПП «Рафах» с 1 ноября. Среди них граждане США, Украины, Молдавии, Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии, Японии и других государств.

Вечером 10 ноября информированный источник подтвердил «Известиям», что россиян не выпускают через КПП.

— ХАМАС сейчас решил не выпускать никого, всё из-за невыполненных условий. Пока ступор, но ещё есть надежда. Мы ждём, — добавил один из собеседников «Известий».

Завтра россияне снова будут пытаться пройти по спискам, уточнили источники.

Как люди добираются до границы

Люди в секторе Газа живут в фактической блокаде, находятся под постоянными обстрелами израильской авиации и артиллерии. Гуманитарная ситуация с каждым днем ухудшается. Корреспонденту «Известий» Мохамеду Бельбесси удалось побывать на КПП «Рафах» и пообщаться с российскими гражданами, которые пережили боевые действия и чудом добрались до границы, чтобы отправиться на родину .

Фото: Global Look Press/Str

«Десятки человек с двойным гражданством стоят в очередях на КПП «Рафах», чтобы эвакуироваться на территорию Египта. На данный момент более 80 граждан России находятся в списках на выход из сектора Газа. Сейчас они готовятся к переходу границы на египетскую территорию. Предполагается, что их доставят в Каир, где после будет осуществлена их отправка в Россию », — рассказал он.

По его словам, многие жители Газы с иностранным гражданством, включая российское, продолжают работать в медицинских учреждениях и международных гуманитарных организациях. Они предпочли остаться, чтобы продолжить выполнять свой долг перед мирным населением. Однако их семьи либо уже успешно эвакуировались, либо ждут своей очереди.

Некоторые соотечественники прожили в секторе Газа более 30 лет, их дети родились там и окончили местные школы и университеты . За это время они стали свидетелями нескольких крупных конфликтов между Израилем и палестинским сопротивлением, однако все они сходятся в одном — такого масштаба боестолкновений и столь огромных жертв среди мирного населения никогда не было . Кто-то добирается на машинах, кому-то везет меньше — им приходится идти пешком с детьми и вещами под рукой до самой границы с Египтом.

« Я приехала [на КПП «Рафах] сразу после того, как дали разрешение на выезд. Я не шла пешком, приехала на машине. Но некоторые знакомые добирались пешком . Во время войны многие наши близкие подруги погибли. Мы благодарим всех, кто помог нам выбраться из этого ада. У нас абсолютно нет воды, света нет уже 30 дней, есть нечего — собирали последнее, хлеб приходилось печь на углях, на открытом огне. Честно говоря, это просто ужас. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность за оказанную помощь », — сказала гражданка РФ Татьяна Катба.

Фото: Global Look Press/Str

По ее словам, практически у всех в секторе Газа ситуация чрезвычайно трагическая. «Все наши дома разбомбили, места, где мы работали, уничтожили, — мы потеряли все. Выбежали из дома в том, что на нас было — и больше ничего», — добавила она.

Другие очевидцы описывают, как они преодолели тяжелый путь и покинули родные дома, чтобы перебраться в более безопасное место — на юг анклава.

«В пятницу, 13 октября, нам пришлось покинуть свои дома и просто бежать. Мы с трудом смогли добраться до «Рафаха». Израильтяне говорили, что откроют зеленый коридор, но мы все равно подвергались обстрелам . Мы чудом смогли добраться», — рассказала Кристина Инафи.

Кто-то из попавших в список на эвакуацию уже продумывает дальнейшие планы и с грустью вспоминает пережитое.

«Наш дом полностью разрушили, ничего не осталось. Нас в семье четверо: я, муж и двое детей. Поедем к маме в Волгоград. У нас очень плохо работает связь», — рассказала россиянка Надежда Шаат.

Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib

Ситуация в секторе Газа

Жительница сектора Газа Марьяна Аль-Масри по стечению обстоятельств уехала до событий 7 октября со своим мужем по личным вопросам к себе на родину в Казахстан. В анклаве остались совершенно одни их четверо детей: 10, 15, 17 и 20 лет . Они успели эвакуироваться на юг после предупреждений израильской армии о начале наземной операции.

«Дети находятся у чужих людей на юге сектора Газа — еды и воды не хватает. Естественно, они стесняются что-либо просить у неблизких им людей. Мне сегодня позвонил сын, он сказал, что их нервы уже на исходе, совершенно больше нет сил. Они истощены и очень огорчены, что их не вывозят », — рассказал «Известиям» Марьям Аль-Масри.

По ее словам, гуманитарную помощь привозят в центры размещения беженцев, в которых уже не хватает мест.

«Помощи катастрофически не хватает. Мои дети встают в 6 часов утра, что занять очередь на получение хлеба. Если повезет, они смогут купить около 20 лепешек. Бывает, что приходится ждать до следующего дня », — добавила она.

Фото: Global Look Press/Str

Марьяне Аль-Масри удалось связаться с посольством Казахстана в Палестине. Ей сообщили что все граждане страны будут эвакуированы в порядке очереди. Новость о вывозе россиян дает надежду остальным гражданам бывшего СССР. «Значит, вскоре выйдут и все остальные», — успокаивает она себя.

« Граждан Казахстана приблизительно 70. Однако у них есть родственники, у которых проблемы с документами : например, у матери три-четыре ребенка, но она не успела или не смогла оформить им гражданство в мирное время из-за проблем с выездом из самого анклава, потому что посольство находится в Иордании. Добираться до туда крайне тяжело», — сообщила Марьяна Аль-Масри.