Пограничное стояние: почему Израиль не разрешает эвакуацию россиян

Россия подготовила все необходимые документы для эвакуации из сектора Газа россиян с двойным гражданством, Москва рассчитывает вывезти из зоны боевых действий около 1 тыс. человек. Однако Израиль не утверждает российские списки, возможно, из-за позиции РФ по палестино-израильскому конфликту, считают осведомленные источники «Известий». При этом в МИД РФ шокированы заявлениями, что эвакуация граждан России может занять две недели. Почему Израиль затягивает согласование российских списков — в материале «Известий».

Документы для эвакуации готовы

Москва в числе первых составила список россиян, находящихся в секторе Газа, для эвакуации через КПП «Рафах» на территорию Египта, однако эти списки всё еще не утверждены израильской стороной, рассказали «Известиям» осведомленные российские источники.

— Россия одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. Там около тысячи человек. При этом оказалось, что стопор не с египетской стороны, списки согласуются Израилем. Интересно, что буквально на днях [из зоны конфликта] вышли украинцы, молдаване. Однако россиян в согласованных списках до сих пор нет, — сказал «Известиям» один из собеседников.

Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, среди них почти 300 несовершеннолетних граждан России. «Месяц они находятся в блокаде», — заметила она.

Спустя день еще один источник подтвердил, что проблема сохраняется: «С нашей стороны всё готово к эвакуации, но израильтяне не согласуют списки наших граждан».

Оба собеседника «Известий» связывают такое поведение израильских властей с позицией России по палестино-израильскому конфликту. Москва настаивает на исполнении резолюции ООН о создании государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Вместе с тем реализация самого этого плана теперь представляется как весьма проблематичная, поскольку сектор Газа и Западный берег реки Иордан — два палестинских образования — уже не имеют общих границ, территории разделены еврейскими поселениями. Кроме того, невыполнимо и другое условие — возвращение всех палестинских беженцев из-за границы.

В то же время в посольствах РФ в Тель-Авиве и Рамалле (административный центр Палестинской автономии, расположен на Западном берегу реки Иордан), куда «Известия» обратились за уточняющей информацией, не стали комментировать информацию о причинах задержки согласования списков израильской стороной.

Израиль утверждает, что процесс внесения россиян в списки на выход из сектора Газа может растянуться на две недели. По словам израильского посла Александра Бен Цви, Каир установил ограничения в 500–600 человек в день, которые могут пройти через КПП «Рафах». Таким образом, подсчитал Бен Цви, если египетская сторона будет пропускать по 600 человек в день, то процесс эвакуации россиян может занять две недели. «Это простая арифметика», — добавил он.

МИД РФ заявил, что в России шокированы подобными заявлениями израильского дипломата. Мария Захарова подчеркнула: Москва своевременно предприняла все необходимые шаги.

— Мы никак не можем понять, почему этот процесс, несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, почему этот процесс не разблокируется, — сказала Захарова на брифинге 9 ноября.

Кроме того, она также сообщила, что с российской стороны все необходимые документы и действия для эвакуации соотечественников и обратившихся к российским дипломатам граждан СНГ готовы.

В то же время 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из сектора Газа эвакуированы 43 украинца, а также при содействии Киева еще 36 граждан Молдавии. Среди эвакуированных есть граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, США, Финляндии, Чехии, Японии и других стран.

Почему вывезти людей в Египет так сложно

Египет, на протяжении всего октября отказывавшийся пропустить беженцев из сектора Газа на свою территорию, 1 ноября открыл КПП «Рафах», позволив тем самым приступить к вывозу раненых палестинцев и иностранных граждан. Сейчас «Рафах» — единственный пункт пропуска, через который можно покинуть зону боевых действий.

В целом на юг анклава устремилось большое количество людей, бежавших с севера, где ЦАХАЛ проводит активную фазу военной операции против радикального движения ХАМАС. Сейчас в южной части анклава находится более 1,5 млн человек (из чуть более 2 млн). 9 ноября Израиль в очередной раз объявил об открытии гуманитарного коридора для эвакуации, он работал шесть часов. Но даже такие небольшие перерывы в обстрелах дороги, по которой люди уезжают в более безопасные места, даются местным тяжело.

На юге сектора Газа побывал корреспондент «Известий» и рассказал об обстановке в районе дороги Салах-ад-Дина, соединяющей эту часть анклава с северными районами.

— Здесь находятся тысячи беженцев, которые переместились сюда по требованию израильской армии. Обстрелы не стихают. Люди идут пешком до этого места более 10 км. Большое количество старых и больных людей, женщин и детей. Никто из них не смог ничего взять с собой. Им просто пришлось бежать от смерти, поднимая руки и белые флаги перед израильскими танками, — рассказал он.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются. По последним данным, жертвами конфликта уже стали более 10,5 тыс. жителей палестинского анклава, в списке пострадавших — более 26 тыс. По данным посольства РФ, с 7 октября, когда ХАМАС напали на израильские населенные пункты и подвергли их массовому ракетному обстрелу, погибли 20 граждан России, двое остаются в заложниках, еще семеро числятся пропавшими без вести.