В США заявили о недопустимости боевых действий в районе больниц в Газе

США выступают против того, чтобы боевые действия в секторе Газа затрагивали больницы, данную позицию Вашингтон довел до Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 12 ноября заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США не хотят видеть перестрелок в больницах, где невинные люди, пациенты, получающие медицинскую помощь, попадают под перекрестный огонь, и мы провели активные консультации с ЦАХАЛ по этому вопросу», — сказал он в интервью телекомпании CBS News.

Салливан также указал, что Израиль должен действовать в соответствии с правилами войны.

«Мы знаем, что тысячи невинных гражданских лиц были убиты в ходе военных операций, начавшихся после 7 октября. <…> Израиль имеет право преследовать ХАМАС, который продолжает представлять угрозу государству. Но это должно быть сделано в соответствии с законами войны», — отметил представитель Белого дома.

При этом палестинский народ сам должен решить, кто им будет управлять, а США поддержат этот процесс, добавил Салливан.

Кроме того, он прокомментировал переговоры между Израилем и Катаром по поводу освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников из сектора Газа, подтвердив участие Вашингтона в них.

«Между Израилем и Катаром, который контактирует с ХАМАС, идут активные переговоры, и США очень активно участвуют в этих обсуждениях. Но я не буду вдаваться в подробности данного вопроса, а лишь скажу, что мы работаем над обеспечением безопасного возвращения каждого американца, удерживаемого ХАМАС, а также всех остальных заложников», — подчеркнул Салливан.

Ранее в этот день стало известно, что ХАМАС остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». При этом представитель движения отметил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и их президент Джо Байден.

Как сообщил телеканал Al Hadath 12 ноября, пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.

Днем ранее иранское агентство Tasnim написало, что ЦАХАЛ в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. В этот же день Al Jazeera сообщила, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа», после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои.

Однако официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщал в тот же день, что военнослужащие израильской армии не блокировали здание медучреждения, в нем до сих пор есть проход для тех, кто хочет его покинуть. Он подчеркнул, что с палестинской стороны, по его мнению, поступало много дезинформации. Кроме того, он заявил, что военные израильской армии помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы «Аш-Шифа» в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.