ХАМАС остановило переговоры из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа»

Радикальное палестинское движение ХАМАС остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Об этом 12 ноября сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на агентство Reuters.

«ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аш-Шифа», — приводит агентство слова палестинского чиновника.

Также представитель ХАМАС на пресс-конференции заявил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и их президент Джо Байден.

«ХАМАС возлагает ответственность за атаки на больницы Газы на американскую администрацию, в частности на президента Байдена, совершенные с помощью американских самолетов и ракет и при поддержке США», — цитирует его Telegram-канал ХАМАС.

Ранее в этот день телеканал Al Hadath сообщил, что пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.

Днем ранее иранское агентство Tasnim написало, что ЦАХАЛ в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. В этот же день Al Jazeera сообщила, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа», после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои.

Однако официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщал в тот же день, что военнослужащие израильской армии не блокировали здание медучреждения, в нем до сих пор есть проход для тех, кто хочет его покинуть. Он подчеркнул, что с палестинской стороны, по его мнению, поступало много дезинформации. Кроме того, он заявил, что военные израильской армии помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы «Аш-Шифа» в Газе.

До этого, 30 октября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.