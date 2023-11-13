В секторе Газа прекратили работу 22 больницы

В секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе правительства анклава.

«В связи с тем, что оккупационная [израильская] армия наносит удары <...> по больницам и угрожает медицинским бригадам, в результате израильской агрессии 22 больницы и 49 медицинских центров вышли из строя», — отмечается в сообщении, которое опубликовано на странице пресс-службы правительства сектора Газа в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны армии Израиля.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также выступил против того, чтобы боевые действия в секторе Газа затрагивали больницы. Он также указал, что Израиль должен действовать в соответствии с правилами войны.

До этого, 30 октября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.