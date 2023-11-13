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Белый дом заявил о заверении Израиля поставлять больницам сектора Газа топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Израиль заверил США в готовности поставлять топливо больницам сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда, заявил на брифинге 13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Израильское правительство сообщило нам о готовности предоставлять топливо больницам, чтобы они продолжали работать. <...> Для людей, покидающих больницы, открыты и останутся открытыми эвакуационные маршруты», — сказал он.

По словам Салливана, израильской стороне не удалось связаться с теми, кто заведует жизнеобеспечением больниц в секторе Газа, поэтом Вашингтон помогает им в этом. США считают важным защитить медучреждения от военных действий, к тому же некоторые из них расположены в эпицентре боестолкновений или блокированы израильскими военными.

Израильские военные же утверждают, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС размещает в больницах сектора Газа, в том числе клинике «Аш-Шифа», военную инфраструктуру.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла значительный ущерб батальонам палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Вследствие этого движение перестало существовать в качестве организованной военной структуры в указанной части анклава.

11 ноября радикальное движение остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Представитель ХАМАС отметил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и президент Джо Байден.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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