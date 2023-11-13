Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла значительный ущерб батальонам палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа, вследствие чего она перестала существовать в качестве организованной военной структуры в указанной части анклава. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Сухопутные войска ЦАХАЛ ведут [наземные] бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. Оперативная боеспособность этих батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Военные отмечают, что на момент начала эскалации конфликта в секторе Газа находились 30 тыс. бойцов ХАМАС, они были разделены на пять региональных бригад, 24 батальона и около 140 рот, пишет «Газета.Ru». Каждая бригада боевиков имеет противотанковые и снайперские вооружения. Кроме того, они обладают доступом к различным инженерным ресурсам.

Ранее 13 ноября ЦАХАЛ объявляла о четырехчасовой паузе боевых действий в гуманитарных целях в палестинском городе Рафах на границе с Египтом. Для тех, кто находился в северной части сектора Газа, была открыт гуманитарный коридор с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 11:00 до 17:00 мск) по дороге Салах эд-Дин на юг анклава.

12 ноября газета The Washington Post сообщила, что карты, рисунки, записи и приказы, обнаруженные у ликвидированных боевиков палестинского движения ХАМАС в захваченном ими кибуце Беери, свидетельствуют о том, что у палестинцев был план по разжиганию полномасштабного конфликта в регионе.

11 ноября радикальное движение остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Представитель ХАМАС отметил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и президент Джо Байден.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.