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WP узнала о плане ХАМАС по наступлению от Газы до Западного берега

WP: ХАМАС планировало широкомасштабное наступление от Газы до Западного берега
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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Карты, рисунки, записи и приказы, обнаруженные у ликвидированных боевиков палестинского движения ХАМАС в захваченном ими кибуце Беери, свидетельствуют о том, что у палестинцев был план по разжиганию полномасштабного конфликта в регионе. Об этом 12 ноября сообщила газета The Washington Post.

По данным газеты, у одного из погибших боевиков был блокнот с нацарапанными от руки стихами Корана и приказами об убийствах как можно большего числа людей. Кроме того, у других боевиков были наручники и термобарические гранаты для сожжения домов израильтян.

Аналитики полагают, что ХАМАС разработало план, чтобы разжечь на Ближнем Востоке полномасштабный конфликт. По словам официальных лиц, у некоторых боевиков было достаточно продовольствия и боеприпасов на несколько дней и они получили инструкции продолжать движение вглубь Израиля, если первая волна их атак увенчается успехом. Предполагалось, что удары будут наноситься по более крупным израильским городам.

Штурмовым группам 7 октября удалось проникнуть до Офакима, израильского города, расположенного примерно в 24 км от сектора Газа и примерно на половине расстояния между анклавом и Западным берегом. По словам двух высокопоставленных сотрудников ближневосточной разведки и одного бывшего американского госслужащего, подробно владеющего доказательствами, одно подразделение имело разведывательную информацию и карты, свидетельствующие о намерении продолжить наступление до границы Западного берега.

«Если бы это произошло, это было бы огромной пропагандистской победой — символическим ударом не только по Израилю, но и по Палестинской автономии», — сказал бывший чиновник США.

По мнению аналитиков, ХАМАС тщательно планировало и готовилось к убийствам израильских гражданских лиц в таких масштабах, которые с высокой вероятностью могли спровоцировать правительство Израиля на отправку войск в сектор Газа. При этом лидеры ХАМАС публично выражали готовность принять тяжелые потери, потенциально включая гибель многих мирных жителей Газы.

По словам нынешних и бывших сотрудников разведки и экспертов по борьбе с терроризмом, ХАМАС намеревалось уничтожить все усилия по нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, отмечается в материале.

Накануне радикальное движение остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Представитель ХАМАС отметил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и президент Джо Байден.

Кроме того, 12 ноября пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.

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В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не может связаться со своими координаторами в крупнейшем медицинском комплексе в секторе Газа. По словам гендиректора организации, ВОЗ выражает беспокойство по поводу безопасности медицинских работников и пациентов. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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