В ВОЗ заявили о потере связи со своими работниками в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может связаться со своими координаторами в больнице «Аль-Шифа», крупнейшем медицинском комплексе в секторе Газа. Об этом 12 ноября сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.



«ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа. Поскольку ужасающие сообщения о том, что больница подвергается неоднократным нападениям, продолжают появляться, мы предполагаем, что наши координаторы присоединились к десяткам тысяч перемещенных лиц и покидают этот район», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).



По словам гендиректора организации, ВОЗ выражает беспокойство по поводу безопасности медицинских работников и пациентов. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе».

«Сообщается, что за последние 48 часов больница «Аль-Шифа» <…> подверглась множественным нападениям, в результате чего несколько человек погибли и многие получили ранения», — добавили в организации.

Днем ранее иранское агентство Tasnim написало, что ЦАХАЛ в ходе ожесточенных боев была остановлена палестинскими силами в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Ранее в этот же день Al Jazeera заявил, что военные ЦАХАЛ достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа», после чего неподалеку от медицинского учреждения начались бои.

Однако официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщал в тот же день, что военнослужащие израильской армии не блокировали здание медучреждения, в нем до сих пор есть проход для тех, кто хочет его покинуть. Он подчеркнул, что с палестинской стороны, по его мнению, поступало много дезинформации. Кроме того, он заявил, что военные израильской армии помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы «Аш-Шифа» в Газе.

Накануне сообщалось, что в результате атаки по больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа один человек погиб и 20, в основном дети, пострадали, причем, как отметило палестинское общество Красного Полумесяца, двое из них находятся в критическом состоянии.

Столкновения у медицинского учреждения в секторе Газа начались 10 октября. По данным палестинского общества Красного Полумесяца, огонь по больнице открыли израильские снайперы.

Ранее, 7 ноября, ВОЗ заявила, что в секторе Газа врачи проводят операции, в том числе ампутации, без анестезии. Также указывается, что за последний месяц было убито более 160 медицинских работников, находившихся при исполнении своих обязанностей.

До этого, 30 октября, ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.