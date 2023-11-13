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Израиль объявил 4-часовую паузу в боевых действиях в южной части Газы
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Израиль объявил 4-часовую паузу в боевых действиях в южной части Газы

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о четырехчасовой паузе боевых действий в гуманитарных целях в палестинском городе Рафах на границе с Египтом. Об этом 13 ноября сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Сегодня мы проведем тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск. — Ред.) в гуманитарных целях», — говорится в сообщении.

Для тех, кто находится в северной части сектора Газа, гуманитарный коридор будет открыт с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 11:00 до 17:00 мск) по дороге Салах эд-Дин на юг анклава.

Также в этот временной промежуток ЦАХАЛ предоставит возможность уйти беженцам из палестинского лагеря Эш-Шати.

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Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны Европейского союза (ЕС) в заявлении по итогам встречи глав МИДов потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля.

Накануне, 12 ноября, глава дипломатии ЕС также повторил свой призыв к ХАМАС «о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников». Их нужно предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК), добавил он. Боррель отметил, что вооруженные столкновения приводят к тяжелым последствиям: разрушению больниц, потерям среди гражданского населения и медицинского персонала.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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