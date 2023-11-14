ЦАХАЛ показала предположительный штаб ХАМАС в туннелях под больницей в Газе
Армия Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры туннеля под больницей в секторе Газа, который предположительно использовался как штаб палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ в понедельник, 13 ноября.
В больницу Рантиси направился пресс-секретарь израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари. Он продемонстрировал подземные ходы, в которых, предположительно, содержались заложники, а также располагался подземный штаб. Кроме того, в туннелях был обнаружен склад боеприпасов ХАМАС.
«В ходе операции военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в туннелях под больницей большое количество оружия, в том числе пояса со взрывчаткой, гранаты, оружие и РПГ. <…> Кроме того, на цокольном этаже были обнаружены таблички, указывающие на то, что в помещении содержались заложники», — сказано в сообщении.
В тот же день сообщалось, что Израиль заверил США в готовности поставлять топливо больницам сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда. Упоминалось, что израильские военные считают, что ХАМАС размещает в больницах сектора Газа, в том числе клинике «Аш-Шифа», военную инфраструктуру.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.