ЦАХАЛ сообщила о проведении целенаправленной операции в больнице «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит «целенаправленную» операцию в медцентре «Аш-Шифа», стремясь не навредить гражданскому населению. Об этом говорится 15 ноября в Telegram-канале израильской армии.

«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в указанном районе больницы «Аш-Шифа», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в состав сил израильской армии входят медицинские бригады и специально подготовленные лица, которые намерены не причинять вреда гражданскому населению. Кроме того, по заявлению ЦАХАЛ, армия поддерживает диалог с руководством больницы и содействует эвакуации людей.

Ранее, 14 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что разведка Соединенных Штатов располагает данными об использовании палестинским движением ХАМАС и группировкой «Палестинский исламский джихад» больниц сектора Газа в военных целях. По словам Сингх, в «Аш-Шифе» палестинские группировки разместили штабы, туннели и склады вооружений.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры туннеля под больницей в секторе Газа, который предположительно использовался как штаб ХАМАС.

В тот же день сообщалось, что Израиль заверил США в готовности поставлять топливо больницам сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда. Упоминалось, что израильские военные считают, что ХАМАС размещает в больницах сектора Газа, в том числе в клинике «Аш-Шифа», военную инфраструктуру.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же были опубликованы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.