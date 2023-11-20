WAFA узнало о гибели 12 человек при обстреле ЦАХАЛ школы БАПОР в Газе

Не менее 12 человек погибли и десятки получили ранения в результате артиллерийского обстрела Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) школы, принадлежащей агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом 20 ноября сообщило палестинское агентство новостей WAFA.

«Артиллерия оккупантов обстреляла школу БАПОР в районе лагеря Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа, в которой находятся перемещенные лица из северной части сектора Газа. В результате обстрела погибло по меньшей мере 12 человек, десятки пострадали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в школе, попавшей под удар ЦАХАЛ, находится около 2 тыс. человек.

Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш занял политизированную позицию по ситуации в Газе, отказываясь осудить удары Израиля по гражданским объектам. По словам дипломата, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения, генсек ООН «не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки».

В этот же день сообщалось, что восемь человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по индонезийской больнице на севере сектора Газа. В больнице прекращено электроснабжение, поскольку электрогенераторы были повреждены.

14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября превысило 13 тыс. человек, среди них 5,5 тыс. детей и подростков и 3,5 тыс. женщин.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.