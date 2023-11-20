Al Jazeera сообщил о восьми погибших после удара ЦАХАЛ по больнице в Газе

Восемь человек погибли в результате удара армии Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице на севере сектора Газа. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израильская армия открыла огонь боевыми снарядами прямо на рассвете в понедельник по индонезийской больнице на севере Газы, которая была переполнена ранеными», — сказано в материале.

Также сообщается, что в больнице прекращено электроснабжение, поскольку электрогенераторы были повреждены ударом ЦАХАЛ.

Кроме того, по данным телеканала, израильские военные открывают огонь по каждому, кто попытается покинуть стены медицинского учреждения.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что, по последним данным, в секторе Газа начиная с 7 октября погибли более 13 тыс. человек, 5,5 тыс. из них — дети. Еще более 6 тыс. человек в секторе Газа считаются пропавшими без вести. Их не удалось найти под обломками зданий и после бомбежек.

14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же были опубликованы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.