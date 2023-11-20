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Al Jazeera сообщил о восьми погибших после удара ЦАХАЛ по больнице в Газе

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Восемь человек погибли в результате удара армии Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице на севере сектора Газа. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израильская армия открыла огонь боевыми снарядами прямо на рассвете в понедельник по индонезийской больнице на севере Газы, которая была переполнена ранеными», — сказано в материале.

Также сообщается, что в больнице прекращено электроснабжение, поскольку электрогенераторы были повреждены ударом ЦАХАЛ.

Кроме того, по данным телеканала, израильские военные открывают огонь по каждому, кто попытается покинуть стены медицинского учреждения.

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Ранее, 19 ноября, сообщалось, что, по последним данным, в секторе Газа начиная с 7 октября погибли более 13 тыс. человек, 5,5 тыс. из них — дети. Еще более 6 тыс. человек в секторе Газа считаются пропавшими без вести. Их не удалось найти под обломками зданий и после бомбежек.

14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же были опубликованы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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