Небензя назвал позицию генсека ООН по ситуации в секторе Газа политизированной

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш занял политизированную позицию по ситуации в Газе, отказываясь осудить удары Израиля по гражданским объектам. На это указал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя в понедельник, 20 ноября.

«Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы, в результате чего уже погибли тысячи детей», — отметил Небензя в ходе своего выступления в Госдуме.

По словам постпреда, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения, генсек ООН «не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки».

Ранее, в ходе выступления в Совете Безопасности ООН в конце октября, Гутерриш заявил, что нападение боевиков движения ХАМАС на Израиль, которое он осуждает, произошло не на пустом месте, поскольку народ Палестины 56 лет подвергается оккупации. При этом он подчеркнул, что недовольство палестинского народа не может оправдать «ужасающие атаки ХАМАС».

В ответ на это МИД Израиля указал на то, что выступление Гутерриша вызывает гнев, удивление и позор для него и для ООН. В ведомстве подчеркнули, что Гутерриш должен отказаться от своих слов и извиниться после того, как причинил вред миллионам израильтян. Тогда же стало известно об отказе Тель-Авива в выдаче виз представителям ООН.

Генсек ООН в свою очередь заявил о шоке в связи с неправильной интерпретацией его слов на тему палестино-израильского конфликта.

Позднее, 10 ноября, постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что действия Совета Безопасности ООН в ходе обострения палестино-израильского конфликта не оправдали надежд палестинцев. По его мнению, Совбез показал, что не может в полной мере являться гарантом поддержания мира и безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,5 тыс. из них — дети. Среди жертв также 3,5 тыс. женщин. Число пострадавших при этом превышает 30 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.